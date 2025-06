Pech (41) ještě nekončí. Tábor potáhne i v první lize. Slíbil to zesnulé manželce

Druhou nejvyšší hokejovou soutěž v Česku ozdobí zvučné jméno. Poté, co Lukáš Pech výrazně pomohl hokejistům Tábora k vytouženému postupu do Maxa ligy, přidá ostřílený útočník i další sezonu v jihočeském klubu. Jednačtyřicetiletý mazák má pořád velkou chuť hrát. Bývalou oporu Karlových Varům či Sparty do pokračování úspěšné kariéry navíc žene ještě jedna extrémně silná motivace. Že bude dál hrát, totiž slíbil manželce, která nedávno prohrála statečný boj s těžkou nemocí. „Ten slib chci splnit,“ řekl pro klubový web.

V poslední době prožíval nepředstavitelně těžké chvíle. Zatímco Lukáš Pech se i přes přetrvávající kvalitní výkony na ledě stával v Českých Budějovicích i kvůli špatným vztahům s trenéry čím dál víc nadbytečným, doma musel být rodině velkou oporou. Manželka českého hokejisty několik let vytrvale bojovala s vracející se rakovinou, které letos podlehla.

Ještě než zemřela, byla dál manželovým největším fanouškem. Pecha podpořila v pokračování s hokejem i poté, co po necelých čtyřech sezonách hořce končil v Motoru. „Bohužel nepodařené angažmá, poslední dva roky pro mě byly noční můrou. Vztahy nebyly dobré,“ prozradil rodák z Jihlavy v lednovém Zimáku. Zájem o veteránovy služby měl ambiciózní Tábor, který se po letech snahy toužil dostat do první ligy.

Zkušený forvard s 1104 starty v extralize i s podporou statečné manželky druholigový klub posílil. Své kvality a velký zápal do hry předvedl obzvláště v play off, kdy si v 10 zápasech připsal 15 kanadských bodů (4+11). Jihočeši v boji o Maxa ligu porazili Havířov a dosáhli vytyčeného cíle. Do finále už ale Pech nezasáhl. V době vyvrcholení druhé ligy dostala přednost manželka a poslední chvíle strávené s ní.

Přemlouvali i rodiče manželky

V Táboře si po postupu přáli, aby hokejový mág, jenž se na úspěchu rovněž výrazně podílel, dál oblékal jejich dres. Po bolestivé ztrátě v rodině Pechovi dali čas na rozmyšlenou. Na konci května se týmoví fanoušci dočkali radostné zprávy. Extraligový mistr z roku 2009 se rozhodl, že bude v kariéře pokračovat ve městě ležícím na řece Lužnice.

„Byl jsem už dříve domluvený, že tady budu v kariéře pokračovat, ale úmrtí mé manželky do toho pochopitelně zasáhlo,“ uvedl Pech v rozhovoru pro týmový web. „Právě ona ale chtěla, abych hrál dál a slíbil jsem jí to. Ten slib chci splnit, a proto jsem se rozhodl, že ještě budu pokračovat. Je to vlastně i kvůli mým malým klukům, aby mě ještě viděli hrát a mohli na nás chodit. Navíc mě přemlouvali i rodiče manželky, abych hrál dál, což pro mě samozřejmě bylo také hodně důležité.“

Byť si Pech uvědomuje, že prvoligového nováčka v příští sezoně nečeká o patro výš nic jednoduchého, po osobní stránce si s Táborem nedává malé cíle. „Vím, že ne vždy je to možné, ale já chci každý zápas vyhrát. Bylo by tedy fajn, abychom hráli někde nahoře a zase tady v Táboře tu laťku o kousek posunuli. A třeba to i vyhráli, proč ne…?! To jediné mi vlastně v českém hokeji ještě chybí,“ usmíval se majitel dvou stříbrných medailí z extraligového play off.