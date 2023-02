PC verze The Last of Us Part I se odkládá. Naštěstí ne o moc dlouho

Po masivním úspěchu seriálové adaptace The Last of Us z produkce HBO, který způsobil i růst poptávky po videoherní předloze přichází smutná zpráva pro PC hráče, kteří se těšili, že si tenhle klenot ze šperkovnice exkluzivních titulů Sony taktéž brzy vyzkouší. Vydání The Last of Us Part I pro počítače se totiž odkládá na 28. března 2023.

Nejde ale o nic dramatického. Původní datum vydání bylo stanovené na 3. března 2023. V oficiální zprávě zveřejněné na Twitteru studia Naughty Dog stojí, že několik týdnů navíc pomůže vývojářům dostát jejich standardům, které jsou podle verze hry pro PlayStation 5 opravdu hodně vysoké. Na Metacriticu si vysloužila 88 bodů od recenzentů.