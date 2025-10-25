Předplatné

Kulich má třetí gól v sezoně, k tomu i asistenci. Palát s Devils v čele, Klapka se porval

Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3Zdroj: ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes
Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres po třízápasové sérii porážek na úvod sezony zvítězili počtvrté z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin dal při páteční výhře Washingtonu 5:1 na ledě Columbusu 899. branku v lize.

Kadaňský odchovanec Kulich se nejprve prosadil střelecky, v sedmé minutě zužitkoval pohlednou souhru. Tage Thompson přihrál při přechodu do útočného pásma na levou stranu Zachu Bensonovi, jenž sklepl puk před branku na osamoceného Kulicha. Český útočník zamířil přesně k protilehlé tyči a třetím gólem v ročníku vrátil domácímu týmu vedení (2:1).

Po rychlém útoku zaznamenal Kulich i druhý bod v utkání a premiérovou asistenci v sezoně. Na konci kombinace domácích hráčů byl střelec vítězného gólu z finále posledního mistrovství světa Thompson, který znovu poslal Sabres do vedení (3:2).

Vítězný gól zaznamenal ještě ve druhé třetině americký obránce Mattias Samuelsson, pro něhož to byla druhá trefa v zápase. Stejně jako Kulich a Thompson měl bilanci 1+1 také Alex Tuch, který v závěru v oslabení završil výsledek.

Ovečkin, který v minulé sezoně překonal střelecký rekord Waynea Gretzkého (894), se prosadil podruhé v ročníku a už jen jediný zásah jej dělí od toho, aby jako první hráč v historii pokořil hranici 900 branek. Nejbližší příležitost bude mít v nedělním duelu s Ottawou, který bude jeho 1500. v kariéře.

V Columbusu se k milníku přiblížil ve 42. minutě, kdy poslal Capitals do vedení 2:0. Dylan Strome vyhrál buly za sebe a ruský snajpr neomylně vypálil. Připsal si 137. vítěznou branku v kariéře a vylepšil rekord, který v dubnu sebral Jaromíru Jágrovi (135). „Šlo o herní situaci, která se nám v minulé sezoně povedla tak jednou nebo dvakrát. Měli jsme tentokrát trochu štěstí, ale i to je občas zapotřebí,“ řekl centr Strome po šestém vítězství z posledních sedmi utkání.

Hokejisté New Jersey prodloužili vítěznou šňůru o sedmý zápas a posunuli se do čela NHL. Devils porazili San Jose 3:1 a dosud jedinou porážku v ročníku utrpěli v zahajovacím duelu v Carolině (3:6). V pátek se na všech gólech podílel obránce Dougie Hamilton, první dva sám dal a u třetího asistoval. Jeho český spoluhráč Ondřej Palát odehrál téměř jedenáct minut a připsal si po dvou střelách, hitech i zblokovaných pokusech soupeře.

Na dně tabulky je naopak po porážce 3:5 ve Winnipegu Calgary, které prohrálo už poosmé v řadě. V domácím týmu se prosadilo pět různých střelců, kanadský obránce Josh Morrissey si připsal tři asistence. Český dlouhán Adam Klapka za Flames nebodoval, ale připsal si další bitku, tentokrát se utkal v pěstním souboji s obráncem Loganem Stanleym.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils8700131:1914
2Washington8510226:1412
3Carolina7330129:1912
4Pittsburgh8600228:1912
5Montreal9330332:2712
6Detroit8410324:2510
7Islanders7400327:248
8Buffalo8400424:238
9Rangers9302421:218
10Florida9400522:288
11Flyers7211319:187
12Toronto8211427:307
13Ottawa8211424:347
14Columbus7300420:216
15Boston9210629:336
16Tampa7102418:244
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado8503028:1913
    2Vegas7412030:2012
    3Winnipeg8600228:1912
    4Utah8420228:2012
    5Chicago8312225:2010
    6Seattle Kraken8222222:2310
    7Anaheim7311226:259
    8Edmonton8311324:259
    9Vancouver8310422:248
    10Kings8032322:278
    11Nashville8302319:258
    12Dallas7211322:267
    13Minnesota8211421:277
    14St. Louis7301320:277
    15San Jose8012523:374
    16Calgary9011716:343

