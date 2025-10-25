Kulich má třetí gól v sezoně, k tomu i asistenci. Palát s Devils v čele, Klapka se porval
Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres po třízápasové sérii porážek na úvod sezony zvítězili počtvrté z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin dal při páteční výhře Washingtonu 5:1 na ledě Columbusu 899. branku v lize.
Kadaňský odchovanec Kulich se nejprve prosadil střelecky, v sedmé minutě zužitkoval pohlednou souhru. Tage Thompson přihrál při přechodu do útočného pásma na levou stranu Zachu Bensonovi, jenž sklepl puk před branku na osamoceného Kulicha. Český útočník zamířil přesně k protilehlé tyči a třetím gólem v ročníku vrátil domácímu týmu vedení (2:1).
Po rychlém útoku zaznamenal Kulich i druhý bod v utkání a premiérovou asistenci v sezoně. Na konci kombinace domácích hráčů byl střelec vítězného gólu z finále posledního mistrovství světa Thompson, který znovu poslal Sabres do vedení (3:2).
Vítězný gól zaznamenal ještě ve druhé třetině americký obránce Mattias Samuelsson, pro něhož to byla druhá trefa v zápase. Stejně jako Kulich a Thompson měl bilanci 1+1 také Alex Tuch, který v závěru v oslabení završil výsledek.
Ovečkin, který v minulé sezoně překonal střelecký rekord Waynea Gretzkého (894), se prosadil podruhé v ročníku a už jen jediný zásah jej dělí od toho, aby jako první hráč v historii pokořil hranici 900 branek. Nejbližší příležitost bude mít v nedělním duelu s Ottawou, který bude jeho 1500. v kariéře.
V Columbusu se k milníku přiblížil ve 42. minutě, kdy poslal Capitals do vedení 2:0. Dylan Strome vyhrál buly za sebe a ruský snajpr neomylně vypálil. Připsal si 137. vítěznou branku v kariéře a vylepšil rekord, který v dubnu sebral Jaromíru Jágrovi (135). „Šlo o herní situaci, která se nám v minulé sezoně povedla tak jednou nebo dvakrát. Měli jsme tentokrát trochu štěstí, ale i to je občas zapotřebí,“ řekl centr Strome po šestém vítězství z posledních sedmi utkání.
Hokejisté New Jersey prodloužili vítěznou šňůru o sedmý zápas a posunuli se do čela NHL. Devils porazili San Jose 3:1 a dosud jedinou porážku v ročníku utrpěli v zahajovacím duelu v Carolině (3:6). V pátek se na všech gólech podílel obránce Dougie Hamilton, první dva sám dal a u třetího asistoval. Jeho český spoluhráč Ondřej Palát odehrál téměř jedenáct minut a připsal si po dvou střelách, hitech i zblokovaných pokusech soupeře.
Na dně tabulky je naopak po porážce 3:5 ve Winnipegu Calgary, které prohrálo už poosmé v řadě. V domácím týmu se prosadilo pět různých střelců, kanadský obránce Josh Morrissey si připsal tři asistence. Český dlouhán Adam Klapka za Flames nebodoval, ale připsal si další bitku, tentokrát se utkal v pěstním souboji s obráncem Loganem Stanleym.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|8
|7
|0
|0
|1
|31:19
|14
|2
Washington
|8
|5
|1
|0
|2
|26:14
|12
|3
Carolina
|7
|3
|3
|0
|1
|29:19
|12
|4
Pittsburgh
|8
|6
|0
|0
|2
|28:19
|12
|5
Montreal
|9
|3
|3
|0
|3
|32:27
|12
|6
Detroit
|8
|4
|1
|0
|3
|24:25
|10
|7
Islanders
|7
|4
|0
|0
|3
|27:24
|8
|8
Buffalo
|8
|4
|0
|0
|4
|24:23
|8
|9
Rangers
|9
|3
|0
|2
|4
|21:21
|8
|10
Florida
|9
|4
|0
|0
|5
|22:28
|8
|11
Flyers
|7
|2
|1
|1
|3
|19:18
|7
|12
Toronto
|8
|2
|1
|1
|4
|27:30
|7
|13
Ottawa
|8
|2
|1
|1
|4
|24:34
|7
|14
Columbus
|7
|3
|0
|0
|4
|20:21
|6
|15
Boston
|9
|2
|1
|0
|6
|29:33
|6
|16
Tampa
|7
|1
|0
|2
|4
|18:24
|4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|8
|5
|0
|3
|0
|28:19
|13
|2
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Winnipeg
|8
|6
|0
|0
|2
|28:19
|12
|4
Utah
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|12
|5
Chicago
|8
|3
|1
|2
|2
|25:20
|10
|6
Seattle Kraken
|8
|2
|2
|2
|2
|22:23
|10
|7
Anaheim
|7
|3
|1
|1
|2
|26:25
|9
|8
Edmonton
|8
|3
|1
|1
|3
|24:25
|9
|9
Vancouver
|8
|3
|1
|0
|4
|22:24
|8
|10
Kings
|8
|0
|3
|2
|3
|22:27
|8
|11
Nashville
|8
|3
|0
|2
|3
|19:25
|8
|12
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|22:26
|7
|13
Minnesota
|8
|2
|1
|1
|4
|21:27
|7
|14
St. Louis
|7
|3
|0
|1
|3
|20:27
|7
|15
San Jose
|8
|0
|1
|2
|5
|23:37
|4
|16
Calgary
|9
|0
|1
|1
|7
|16:34
|3