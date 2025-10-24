Nové Bazaly už znají svou podobu! Brabec: Byl to můj favorit, jsem hodně spokojený
Podoba je zatím tajná, stejně tak název studia, jehož návrh vyhrál. Nicméně soutěžní porota v pátek doručila Radě města Ostravy vítězný návrh Nových Bazalů. Znamená to, že Baník je zase o něco blíže svému vysněnému stánku, který by měl být nejmodernějším v ČR. „Jako člen poroty znám výslednou podobu, jak by měl stadion z velké části vypadat. Byl to nejen můj od začátku velký favorit, jsem hodně spokojený,“ říká majitel klubu Václav Brabec v aplikaci Chachar Pass.
Mezinárodní porotu architektonické soutěže vedla známá Irka Valerie Mulvin – a v pátek se sešla naposledy. Ze čtyř finálních návrhů (původně jich bylo až třicet, poté se zužovalo na deset) od renomovaných světových kanceláří vybrali členové poroty vítěze a doporučili ho ke schválení Radě města. Podmínky soutěže jsou přísné, dbá se na transparentnost, ale zároveň anonymitu. Vítěz dle porotců přece jen vyčníval, zejména tím, jak do specifického reliéfu designově i technicky zapadl.
„Každý návrh měl něco hezkého i něco negativního. Od toho tam byla porota, která posuzovala exteriér i funkčnost. Já jako zástupce Baníku Ostrava jsem se díval spíš do vnitřku – aby tribuny byly co nejblíže hřišti, aby tam byla fanzóna a nebyla atletická dráha. V jednom návrhu tam opravdu byla, to se mi hned udělalo špatně a bylo to smeteno ze stolu,“ popisuje Václav Brabec.
Kapacita Nových Bazalů by se měla blížit dvaceti tisícům, půjde o jeden z nejmodernějších stadionů nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. „Všechny finálové návrhy měly světovou úroveň, ale jeden z nich přece jen vyčníval. Bylo fascinující sledovat, jak se architekti dokázali vypořádat s geniem loci Bazalů a propojit tradici s moderním pojetím stadionu. Těším se, až budeme moci vítězný návrh představit veřejnosti,“ dodává ostravský primátor Jan Dohnal.
Kdy se návrh zveřejní?
Veřejnost uvidí podobu vítězného návrhu zhruba v půlce listopadu, do té doby se musí dodržet legislativní a schvalovací proces v rámci orgánů města. Tak jsou nastaveny podmínky.
„Pakliže Rada města čtvrtého listopadu výsledek soutěže schválí, bude se jednat s projektovým studiem. Zatím nevíme, které to je, protože soutěž je tajná,“ konstatuje miliardář. „Nejsem odborník na stavební řízení, ale ze strany primátora padal v nějakém podcastu rok 2030. Budeme si to přát. Když to bude o půl roku nebo o rok později, nic se nestane. Bude sloužit našim vnukům.“
Mimochodem, na současných Bazalech výjimečně odehraje béčko Baníku v neděli druhého listopadu svůj druholigový zápas proti Vlašimi. Důvodem je snaha o to, aby nový trávník na Městském stadionu ve Vítkovicích adekvátně zakořenil a uchytil se.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu