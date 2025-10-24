Předplatné

Nové Bazaly už znají svou podobu! Brabec: Byl to můj favorit, jsem hodně spokojený

Radost hráčů Baníku
Radost hráčů BaníkuZdroj: Michal Beránek / Sport
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Marek Havran z Baníku
Marek Havran z Baníku
Joss Didiba ze Zlína v utkání proti Baníku Ostrava
Fotbalisté Baníku doma přivítali Hradec Králové
Fotbalisté Baníku doma přivítali Hradec Králové
Podoba je zatím tajná, stejně tak název studia, jehož návrh vyhrál. Nicméně soutěžní porota v pátek doručila Radě města Ostravy vítězný návrh Nových Bazalů. Znamená to, že Baník je zase o něco blíže svému vysněnému stánku, který by měl být nejmodernějším v ČR. „Jako člen poroty znám výslednou podobu, jak by měl stadion z velké části vypadat. Byl to nejen můj od začátku velký favorit, jsem hodně spokojený,“ říká majitel klubu Václav Brabec v aplikaci Chachar Pass.

Mezinárodní porotu architektonické soutěže vedla známá Irka Valerie Mulvin – a v pátek se sešla naposledy. Ze čtyř finálních návrhů (původně jich bylo až třicet, poté se zužovalo na deset) od renomovaných světových kanceláří vybrali členové poroty vítěze a doporučili ho ke schválení Radě města. Podmínky soutěže jsou přísné, dbá se na transparentnost, ale zároveň anonymitu. Vítěz dle porotců přece jen vyčníval, zejména tím, jak do specifického reliéfu designově i technicky zapadl.

„Každý návrh měl něco hezkého i něco negativního. Od toho tam byla porota, která posuzovala exteriér i funkčnost. Já jako zástupce Baníku Ostrava jsem se díval spíš do vnitřku – aby tribuny byly co nejblíže hřišti, aby tam byla fanzóna a nebyla atletická dráha. V jednom návrhu tam opravdu byla, to se mi hned udělalo špatně a bylo to smeteno ze stolu,“ popisuje Václav Brabec.

Kapacita Nových Bazalů by se měla blížit dvaceti tisícům, půjde o jeden z nejmodernějších stadionů nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. „Všechny finálové návrhy měly světovou úroveň, ale jeden z nich přece jen vyčníval. Bylo fascinující sledovat, jak se architekti dokázali vypořádat s geniem loci Bazalů a propojit tradici s moderním pojetím stadionu. Těším se, až budeme moci vítězný návrh představit veřejnosti,“ dodává ostravský primátor Jan Dohnal.

Kdy se návrh zveřejní?

Veřejnost uvidí podobu vítězného návrhu zhruba v půlce listopadu, do té doby se musí dodržet legislativní a schvalovací proces v rámci orgánů města. Tak jsou nastaveny podmínky.

„Pakliže Rada města čtvrtého listopadu výsledek soutěže schválí, bude se jednat s projektovým studiem. Zatím nevíme, které to je, protože soutěž je tajná,“ konstatuje miliardář. „Nejsem odborník na stavební řízení, ale ze strany primátora padal v nějakém podcastu rok 2030. Budeme si to přát. Když to bude o půl roku nebo o rok později, nic se nestane. Bude sloužit našim vnukům.“

Mimochodem, na současných Bazalech výjimečně odehraje béčko Baníku v neděli druhého listopadu svůj druholigový zápas proti Vlašimi. Důvodem je snaha o to, aby nový trávník na Městském stadionu ve Vítkovicích adekvátně zakořenil a uchytil se.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

