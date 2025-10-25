Manažer Hoftych: Majitel Zlína se zajímá o každého hráče. Proč se Holoubek omluvil?
Body naskakují jako divé, a také proto může Pavel Hoftych říct: „Ve Zlíně jsem zatím happy.“ Sportovní manažer nováčka Chance ligy, který na podzim vyhrál v Plzni a naposledy remizoval na Slavii, má z práce dobrý pocit. Vyhovuje mu také oddech od hektického života v Praze a svým blízkým z metropole fotí prázdné ulice osmdesátitisícového města.
Vrátil se mezi lidi, které zná dlouhé roky. Kouče Bronislava Červenku měl Pavel Hoftych pod sebou ještě jako hráče, když dělal ve Zlíně asistenta. „Je komplexní. Bude z něj hodně zajímavý trenér,“ přesvědčuje. Zároveň ví, jak na majitele Zdeňka Červenku, s viceprezidentem Zdeňkem Grygerou mají rozdělené role a úkoly. „Jedeme nad plán,“ nezapírá sportovní manažer aktuálně šestého celku nejvyšší soutěže.
Projevuje se na hře Zlína nabyté sebevědomí?
„Když to srovnám s prvním zápasem v Teplicích, v úvodním poločase to bylo od nás málo. Ve druhém venkovním utkání v Karviné jsme rychle vedli, na což tým nebyl zvyklý. Hledal cestu, jak soupeři znemožnit vyrovnání. Povedlo se to, ale chyběla určitá dávka fotbalovosti. Vynikající výkon jsme podali v Plzni. Kdybychom jí dali tři, čtyři góly, asi by se nikdo nemohl divit. Náš herní projev je sebevědomější a sehranější než ve druhé lize. Asi každý nás před sezonou pasoval mezi poslední čtyři mužstva v lize.“
Jaké máte ohlasy na vaše výsledky a výkony?
„Překvapený je asi každý. Myslím, že i my. Hlavně bodovým ziskem. Ohlasy jsou podobné. Že jde o dobře poskládané a vedené mužstvo se zajímavými hráči směrem do budoucna. Vyzdvihovaný je charakter týmu, který vyzdvihuju taky nejvíc. Přivedli jsme hráče, kteří výborně doplnili ty, co dokázali úctyhodně projet druhou ligou. Mohli přijít třeba i rozdíloví borci, ale mohli by narušit klima v kabině.“
Během podzimu si do nováčka rýpli trenéři Karviné i Dukly. Oběma jste přitom vzali body. Dotklo se vás to?