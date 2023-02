Další Steam Next Fest je tu aby dokázal, že demoverze her nejsou mrtvé. Vyzkoušejte si desítky titulů

Steam Next Fest • Steam Next Fest

Na Steamu odstartovalo nejnovější kolo akce Steam Next Fest zaměřené na demoverze vybraných her. Během té si můžete po omezenou dobu vyzkoušet speciální dema titulů jako je Darkest Dungeon II, System Shock, Planet of Lana, Ravendound, Voidtrain nebo Sons of Valhalla. Jo a pak si je následně přidat do vašeho seznamu přání, jak vyčůraně radí největší digitální obchod s hrami.

Až do 13. února si tak můžete zdarma vyzkoušet stovky zajímavých her. Akce se přitom koná pravidelně s cílem rozšířit povědomí o menších titulech. Během celé akce navíc probíhají přenosy ukazující ty nejzajímavější kousky. Času je ale málo, takže vybírejte s rozvahou.