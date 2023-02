Dead Island 2 je hotový a ohlašuje dřívější datum vydání. Zombie apokalypsa začne o týden dřív

Po odkladu zombie řežby Dead Islands 2 z konce loňského roku přichází od téhle dlouhá léta vyvíjené hry vítaná změna. Vývojáři totiž hlásí hotovo a dokonce se chystají hru vypustit do světa o týden dřív. Místo letošního 28. dubna tak vyjde už 21. dubna 2023, a to na počítačích a staré i nové generaci konzolí PlayStation a Xbox.

Hra přitom byla původně poprvé představena na výstavě E3 v roce 2014 do dneška naprosto parádním trailerem. Bude se odehrávat v Los Angels, kde probíhá i samotná výstava a my jenom doufáme, že všechno to čekání bude stát za to.