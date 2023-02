Odklad The Day Before zná svého viníka. Název hry se tluče s korejským kalendářem

Kauza okolo vlastnictví ochranné značky k názvu hry The Day Before pokračuje. Vývojáři totiž na svém Twitteru zveřejnili informaci, že z jejich YouTube kanálu byla odstraněna některá videa, a že jejich slovy takzvaný majitel je korejská společnost vlastnící mobilní aplikaci s názvem TheDayBefore. Ta údajně chtěla po oznámení hry zaregistrovat ochrannou značku a stihla to dříve, než studio Fntastic.

To je ovšem v přímém rozporu s dřívějším prohlášením, podle kterého o nároku nevěděli až do začátku letošního roku. Poslední informací, o kterou se vývojáři podělili je to, že je majitel kontaktoval a chce opět jejich slovy něco probrat, ale neví co. Hra má momentálně vyjít 11. listopadu 2023.