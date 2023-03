Seriálové The Last of Us předělala umělá inteligence zpátky do hry. Výsledek vypadá jako videoherní předloha

Vadilo vám herecké obsazení seriálového The Last of Us z produkce HBO? Vtipálci z VFX s ním nakrmili umělu inteligenci a dali jí jednoduchý úkol… Udělat z něj zase videohru. No a to co vyplodila, a co si můžete prohlédnout níže, velice připomíná původní hru. Ukázka přitom přichází v době, kdy se na internetu stále živěji debatuje o tom, zda je AI budoucnost, nebo jenom vykrádá cizí práci.

Samotný seriál přitom trhá rekordy ve sledovanosti a dočkal už se i odklepnutí druhé série. Za nedlouho navíc i přes odklad vyjde i PC verze The Last of Us Part I. Konkrétně to bude 28. března 2023.