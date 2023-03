Letošní E3 přišlo o dalšího velkého vystavovatele. Po Nintendu účast odřekl i Microsoft

Dřívější spekulace ohledně neúčasti velkých videoherních společností na letošní výstavě E3, které před víc jak měsícem přinesl web IGN, se začínají potvrzovat. Potom, co svou neúčast potvrdilo Nintendo totiž teď se stejným prohlášením přichází také Microsoft. Ten sice bude v rámci akce mít svou prezentaci, ale pouze prostřednictvím streamu, který proběhne 11. června.

Sony se přitom výstavy neúčastnilo už před jejím pozastavením kvůli opatřením spojeným s celosvětovou pandemií a svou účast taktéž nepotvrdilo. Je sice možné, že využije prázdného pódia, nicméně to není příliš pravděpodobné. Reálně tak hrozí, že akce bude totální propadák. Účast totiž zatím přislíbil pouze Ubisoft, který možná přiveze nějakou tu skrytou čepel, jenže tím už dneska nikoho neohromí. Absence celé velké trojky navíc může přesvědčit i další studia a vydavatele, že to zkrátka nestojí za to.