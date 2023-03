Epic Games Store se snaží chlubit čísly za rok 2022. Není to ovšem úplně pěkný pohled

Společnost Epic se nás snaží každoročně přesvědčit, že Epic Games Store je hudba budoucnosti. No a stejně jako předchozí roky se mu to ani letos bohužel příliš nedaří. Infografice za rok 2022 vévodí 230 milionů celkových uživatelů na počítačích a skoro 725 milionů účtů napříč všemi platformami. Za prosinec 2022 měl ale obchod “pouze“ 68 milionů aktivních uživatelů. Je třeba přitom brát v potaz, že nejde o uživatele, kteří zde provedli nákup. Celkem se zde utratilo jenom 820 milionů dolarů z čehož jenom 355 milionů bylo za tituly třetích stran. O zbytek se postaraly stálice Epicu v čele s populární battle royale hrou Fortnite a dalšími free to play tituly. Nutno ovšem podotknout, že oproti loňsku jde u titulů třetích stran o nárůst 18 %, což značí buďto větší investice do exkluzivních titulů, nebo pokus správným směrem.

Společnost pak za rok 2022 rozdala celkem 99 her zdarma, přičemž hráči si aktivovali skoro 700 milionů klíčů. To vychází na něco přes 7 milionů aktivovaných klíčů na jednu hru. Mnohem zajímavější číslo vám ovšem vyjde, když se podíváte na hry nabízené právě v průběhu loňského prosince. Kromě toho, že šlo o velice zajímavé tituly v rámci vánoční akce jich totiž bylo celkem 20. Lze tak očekávat, že velkém množství uživatelů v daném měsíci přišlo právě pro dárečky zdarma. A když už je řeč o dárečcích, tak ten nejnovější se rozdává i právě teď.