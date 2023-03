Diablo IV láká před startem uzavřené bety k nákupu Ultimátní edice. Připomíná existenci Battle Passu i dřívější start

Marketingový tým okolo netrpělivě očekávaného čtvrtého dílu série Diablo se rozhodl trochu popíchnout hráče k pořízení Deluxe edice hry v rámci chystané víkendové uzavřené bety právě pro ty, kteří už budou mít tuhle pekelnou rubačku předobjednanou.

Nebyl by to vůbec špatný tah, kdyby zároveň připomněl existenci Battle Passu i to, že kdo si připlatí, bude moct vyrazit lovit démony i legendární loot o čtyři dny dřív. Samotná edice přitom nenabízí mimo celkem pěkného Mounta pro World of Warcraft nijak závratné bonusy mimo již zmíněných výhod.