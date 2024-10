Frýdek-Místek zve školáky, hokej už v deset. Sokolov: Komplikace to není

Aby v profesionálním hokeji začínal zápas ve středu od 10:00? Nevídané. Ve Frýdku-Místku se ale tento nápad ujal, utkání Maxa ligy proti Sokolovu totiž bude 9. října věnováno školákům. Do haly s kapacitou dvou tisíc míst by jich mělo dorazit více než 1500. „Naším cílem je přiblížit dětem atmosféru hokeje a zároveň je inspirovat k aktivnímu sportování. Jednou z inspirací pro nás byl basketbal v Nymburce, kde dopolední zápas dělají šestým rokem. Vnímáme, že o takové utkání zájem je, má to úspěch,“ vysvětluje pro deník Sport a iSport.cz výkonný ředitel frýdecko-místeckého hokeje Jakub Mikulík.

Rysi budou prvním hokejovým klubem, který v Česku podobnou akci uspořádá už v dopoledních hodinách. O šestnáct dnů později zápas pro školáky chystají i extraligové Karlovy Vary, s českobudějovickým Motorem se utkají od 12:00. „Oslovili jsme základní, střední i mateřské školy z Frýdku-Místku. Už teď máme potvrzených více než 1500 dětí, které ze škol přijdou. Bude nás čekat trošku jiná atmosféra, na což se těšíme. Když skanduje tolik dětí, určitě si umíte představit, že to bude znít jinak než u běžného zápasu,“ říká Jakub Mikulík.

„Možnost dorazit mají samozřejmě i naši permanentkáři, kterých je zhruba 350. Uvědomujeme si, že většina z nich bude v práci, ale i mezi nimi jsou lidé, kteří jsou v důchodu nebo budou mít odpolední. Zápas bude přístupný veřejnosti, takže kdyby si někdo chtěl koupit lístek, určitě může. Věříme, že bude plno a všichni si utkání užijí,“ líčí výkonný ředitel.

Hala Polárka se tak naplno rozsvítí v hokejově netradičním čase. Na brzký začátek není zvyklá ani celá řada zkušených borců, kterých má Frýdek-Místek na soupisce habaděj. Za partnerský klub Třince nastupují třeba Marek Hrbas, Lukášové Klimek s Kucserou, Rostislav Marosz, Vladimír Svačina či kapitán Jan Výtisk.

„Všichni táhneme za jeden provaz. Ať už jde právě o Honzu Výtiska, hlavního trenéra Martina Hrnčára, vedení klubu v čele s předsedou Petrem Popelářem, Honzou Peterkem a Ondrou Zaorálkem. Jdeme do toho jako jedna rodina. Řídíme se heslem: dva břehy – jeden tým,“ těší Mikulíka.

Baník vyhověl

K uspořádání takového zápasu je nutné mít i souhlas soupeře. Byť cesta ze Sokolova do Frýdku-Místku trvá přibližně pět a půl hodiny, Západočeši neměli problém prosbě vyhovět. „Pro nás to žádná komplikace není,“ odpovídá na dotaz deníku Sport sokolovský sekretář Karel Makovec. „V pondělí totiž hrajeme v Chrudimi s Pardubicemi B, pak přespíme a přemístíme se. Úplně ale nevím, jak si to kluci domluvili. Možná pojedeme do Frýdku-Místku až v úterý večer.“

Baník naopak kvituje, že se díky dřívějšímu začátku dostane domů už ve středu. Před sobotním šlágrem s Porubou tak ušetří spoustu sil. „Domluvy nechávám vždy na vedoucí mužstva, trenéry a realizační tým. Mně řekli, že to můžeme odsouhlasit. Je to v pořádku,“ doplňuje Makovec.

„Organizace takového zápasu není úplně jednoduchá,“ má jasno Mikulík. „Ne každý tým s tím souhlasí. Zrovna Sokolovu to vyšlo dobře, protože bude na tripu. I jim pomůže, že se nevrátí domů pozdě nad ránem, ale v rozumném čase. Není snadné najít zápas v týdnu, aby to pasovalo školám i soupeři. Nám to ale vyšlo krásně,“ libuje si.

Frýdek-Místek v této sezoně pořádá mnoho akcí s cílem přilákat fanoušky na hokej. Sobotní duel s Přerovem věnoval ostravské Fakultní nemocnici, kam putovali plyšáci, které s sebou diváci přinesli. Během pondělních zápasů navíc čepuje pivo o 10 korun levněji než obvykle.

„V Moravskoslezském kraji máme silnou konkurenci. Jedním směrem jsou Oceláři, náš partnerský klub, druhým pak Vítkovice. Kdybychom cílili pouze k hokeji, chápeme, že lidé z Frýdku-Místku a okolí můžou dát přednost extralize. My se fanouškům snažíme nabídnout mimo hokej i něco víc,“ prozrazuje Mikulík.

„Máme bohaté programy pro rodiny s dětmi, nezapomínáme ani na další fanoušky. Plánujeme rokenrolový večer nebo večer s hudbou osmdesátých let, takže se budeme snažit tyto aktivity rozvíjet, abychom náš hokej propojili se zábavou a dobročinností,“ doplňuje.

I tímto by Rysi rádi zvedli průměrnou návštěvnost, která od covidu klesla pod 1000 fanoušků na zápas. Přitom v první sezoně po postupu do druhé nejvyšší soutěže mívala Polárka pravidelně téměř plno.

„Minulý rok jsme měli hodně náročnou sezonu, nedařilo se nám, nechytli jsme začátek. Do posledního kola jsme bojovali o záchranu. Každý fanoušek má rád vítězství. Když se prohrává, na návštěvnosti se to všude podepisuje,“ ví Mikulík.

„My jsme vděční za to, že i když jsme skončili na třináctém místě, návštěvnost byla vyšší než v jiných klubech, kterým se dařilo lépe. Věříme, že iniciativy, které děláme, napomáhají tomu, aby se to zvedlo. Navíc se snažíme udělat vše pro to, aby se dařilo i po hokejové stránce a dělali jsme našim fanouškům radost," uzavírá výkonný ředitel.