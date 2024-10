Kandidáti na baráž: Líbí se mi Poruba, říká Mikeska. Obnoví se přímý postup?

Na startu první ligy je i letos pole největších favoritů na účast v baráží podobné. A stejně jako v minulé sezoně se jeví nejlépe podle Michala Mikesky, člena Zimáku a trenéra prvoligového Přerova, soupeř z Poruby. „Jsou nejhokejovější,“ myslí si. Jak vypadají další kandidáti ze Zlína a Vsetína? A může se nově otevřít cesta do extraligy skrze přímý postup? O tom i dalších tématech je prémiová část nového dílu Zimáku.

Mikeš se vrátil i k vyjádřením, která během play off trochu popíchla vsetínské fanoušky, když si někteří trochu vytrhli jeho slova z kontextu. „Vsetín a Zlín si jednodušeji načteš. Vysekl jsem Vsetínu poklonu a to, že jsem řekl, že mě neměli čím překvapit, tak to i bylo,“ vzpomíná Michal Mikeska. „Projevila se jejich kvalita a v prvním zápase, který jsme prohráli debaklem, bylo po jejich brejcích po zápase. Mně se ale nejvíc líbí hokejově Poruba,“ doplňuje.

Stejně je ale cesta pro prvoligové kluby do extraligy nesmírně trnitá. Projít celou soutěží a ještě ke všemu barážovou sérií s odpočatým čtrnáctým týmem z elitního patra je v současných podmínkách takřka nemožné.

A tak prvoligové kluby začaly debatu o tom, že by rády otevřely cestu přímého postupu do nejvyšší soutěže. Je reálná? A jak to může ovlivnit i naděje Jihlavy, která bude mít zanedlouho nový a nablýskaný stadion? Tomuto tématu se věnoval Pavel Ryšavý v prémiové části Zimáku.

V novém Zimáku jsme se ale bavili i o vytížení mladých hráčů v extralize včetně supertalentu Adama Novotného. A probrali jsme pozici Čechů v NHL i největší favority zámořské soutěže.

Nový díl Zimáku si pusťte na zimakpodcast.cz či v sekci iSport Premium.