Opožděný návrat oblíbeného Fina. Chtěli jsme kvalitu, říká kouč Zlína

V hokejovém Zlíně si oblíbili Finy. V cestě, kterou rozjel bývalý kouč Miloš Říha mladší, špičkový klub Maxa ligy pokračuje. Severská letka už má čerstvě opět tři členy, do týmu se před derby se Vsetínem (4:3p.) vrátil křídelník Mikko Salmio (33). „Byl to i můj zájem, když nevyšel Shawn,“ připomněl trenér Ján Pardavý letní neúspěšný test Kaňadana Shawna Boudriase. Od jeho nástupce očekává daleko víc, je prověřený.

Třiatřicetiletý Salmio nastřílel v minulé sezoně za Berany celkem šestnáct branek, z toho hned devět v jarním play off. Pomohl týmu do finále Chance ligy, ovšem pak se nedohodl na nové smlouvě. Odjel domů do Finska a sháněl si jiné angažmá. Nic vhodného však do konce září nesehnal. Se Zlínem byl neustále v kontaktu. „Psali jsme si. Vím, že tvrdě trénoval,“ sdělil brankář Daniel Huf. „Nebyl šok, že se tu objevil, sám tu chtěl být už od začátku. Trošku ho mrzelo, že nebyl. Jsem rád, že měl trpělivost a věřil, že ho budeme potřebovat. Bylo vidět, jak je šťastný, že je zpátky,“ reagoval na Salmiův comeback, k němuž došlo před pár dny.

Klub s ambicemi na baráž o extraligu sháněl místo Boudriase schopného zahraničního borce. Fin, jenž v elitní Liize odehrál přes pět stovek utkání, se vyloženě nabízel. Ukázalo se, že dohoda už možná je, zájem byl oboustranný. „S cizinci je to těžké, chtěli jsme kvalitu. Čeští hráči nejsou na trhu takoví, abychom je angažovali. Mikko pozná prostředí, hráče a věřím, že bude prospěšný pro tým,“ prohlásil kouč Pardavý.

Urostlý křídelník do mužstva hned zapadl, jako by nikdy neodešel. Se Vsetínem se rozjížděl volněji, na ledě byl dvanáct minut. Potřebuje trošku času, aby se vrátil do jarní fazony, kdy byl nejlepším střelcem vyřazovací části. Poslední mistrák hrál v dubnu, páté finále Maxa ligy (tehdy Chance ligy) právě s regionálním rivalem. „Jsme rádi, že tu je. Musí ukázat to, co v něm je. On bude makat a věřím, že skvěle zapadne do našeho konceptu. Myslím, že nám pomůže,“ nepochyboval Huf. Druhý zápas čeká navrátilce Salmia v sobotu na ledě Poruby. To bude pro něj další ostrý test.

Zlín zatím odehrál šest zápasů, čtyři vyhrál a dva prohrál.

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE