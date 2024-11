Berani (opět) ovládli derby. Vsetín? Výbuch v nájezdech. Bartošák trénuje

Pět střelců selhalo. Jako šestý se rozjel filuta Petr Holík. Před dvacetiletým brankářem Adamem Pavlíčkem, v úvodu sezony vsetínskou trojkou, lehce dloubl do puku, ten přeletěl lapačku a zapadl do sítě. Triumf hostů pak jistil střelou mezi betony Michal Gago. Sváteční souboj druhého s prvním pro sebe urval lídr tabulky. „Výborné derby,“ chválil kouč vítězů Ján Pardavý. „Naše nájezdy? To je špatné. Asi už je to trošku v hlavě,“ ulevil si Luboš Rob mladší.

Každé derby je speciální. A tohle bylo ještě víc než jiné. Vsetínský klub si připomněl třicet let od první extraligové a zároveň mistrovské sezony (1994/95), včetně prestižních soubojů se sousedním Zlínem, vrcholících finálovou sérií. Tu rozhodl na druhé straně kopce Sirákov centr Rostislav Vlach, odchovanec Beranů, tehdy ve službách největšího rivala. Právě on ve středu večer hodil na Lapači čestné buly, společně s Josefem Štraubem, ikonickým útočníkem Baťova města a na sklonku kariéry také populárním hráčem Vsetína. Paradoxy, co? Takových najdete v nedávné historii hodně.

Zvláštní vzpomínka patřila brankáři Romanu Čechmánkovi, jedné z mega hvězd zlaté éry a českého hokeje vůbec. Jedenáctého listopadu to byl rok, co ve věku 52 let náhle zemřel. Fanoušci mu na zaplněném zimáku, kde nebyl zvyklý prohrávat a pouštět góly, hromadně tleskali do nebe. Rovněž on propojil svůj sportovní život mezi oba kluby z regionu.

Pikantní je, že v roli třináctého forvarda hostů naskakoval do hry jeho dvacetiletý syn Jakub Čechmánek. Pro něj to byl teprve třetí start v sezoně Maxa ligy. Na střídačce Beranů navíc stál Ján Pardavý, další z hráčských symbolů dynastie z přelomu tisíciletí. A ještě jeden silný moment. Domácí bek Adam Srdínko je synem zlínského sportovního manažera Jana Srdínka. Jasně, také on náleží mezi legendy z Lapače. V malé nadsázce, bez jednoho klubu by nebyl druhý.

Co samotný zápas v retro dresech? Klidnější, vyrovnaný, se střelcem Lubošem Robem. Vsetínský kanonýr obstaral v první třetině dva zásahy a otočku z 0:1 na 2:1. Jeho rány byly exkluzivní. Nejprve trefil pohotově z první Jonákovu přihrávku od mantinelu a poté v přesilovce vymetl horní roh Hufovy klece. Gólman přes borce před sebou nic neviděl, nemohl zareagovat.

Zlínští nezůstávali pozadu. Do vedení je poslal efektním blafákem do bekhendu Jan Süss a vyrovnání na 2:2 zařídil těsně po konci početní výhody po rychlé souhře Jakub Šlahař. V tu chvíli hráli domácí prakticky ve třech proti pěti, neboť jeden hráč po ztrátě helmy mazal na střídačku a druhý se teprve vracel z trestné lavice. Hosté toho skvěle využili a v prodloužení pak ustáli dvě těžké chvilky. Šlahařovo vyloučení a Šmerhův nájezd. Klíčový muž? Brankář Daniel Huf. „Nemyslím, že jsme byli lepší, ale našli jsme cestu ke dvěma bodům,“ shrnul Pardavý.

Jak je na tom Bartošák?

Vsetín stále řeší brankářskou otázku. Teď dostává zápasy mladík Pavlíček, zkušený Jan Lukáš onemocněl a finská posila Santeri Lipiäinen dosud nepřesvědčila. Klub testuje problémového Patrika Bartošáka. „V tréninku je třetí týden, ten příští už bude s týmem. Určitě je naděje, že zůstane. Něco je předjednané, určitě to není o penězích,“ sdělil Rob. Vedení je prý připraveno dohodnout se s gólmanem i se Spišškou Novou Vsí, kde má exreprezentant transfer kartu. Na závěry je však brzy. „On musí hlavně potvrdit, že má pravidelný režim,“ zdůraznil asistent Jiřího Weinttritta.