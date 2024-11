Návrat potížisty. Bartošák má v sobotu chytat za Vsetín, problémy přetrvávají

Stadion na Lapači se má na co těšit. Brankář Bartošák doteď se druhým týmem tabulky jen trénoval. Klub vyčkával, jak na tom po dlouhé pauze bude a zda si srovnal svůj život. K tomu podle informací webu iSport.cz zatím nedošlo, gólmanovy problémy přetrvávají. Přesto je připraven do akce.

Naposledy chytal soutěžní zápas v extraligovém ročníku 2023/24 za hradecký Mountfield. Zvládl sedmnáct startů, než se s ním klub kvůli porušování životosprávy rozloučil. Od té doby byl bez angažmá, nevyšlo mu ani to ve Spišské Nové Vsi. Na Slovensku totiž odmítl podstoupit povinnou lékařskou prohlídku.

Vsetín se rozhodl, že mu příležitost dá. Ze Spišské Nové Vsi musel získat gólmanovu transfer kartu a zaplatit určitou částku. „Chceme za něj to, co jsme dali Hradci,“ informoval server iSport.cz nedávno Richard Rapáč, šéf klubu. „Je to jeho úplně poslední šance,“ dodal k jeho pokusu o několikátý restart kariéry.

V sobotu večer má přijít Bartošákův čas. Proti němu bude stát ruský gólman Maxim Žukov, ještě v minulé sezoně hráč Vsetína. Na brankářské pozici má celek z Lapače potíže. Marně hledá spolehlivou jedničku. Spokojenost nepanuje s Finem Santerim Lipiäinenem, víc se čekalo také od zkušeného Jana Lukáše. Proto začal naskakovat dvacetiletý Adam Pavlíček. Po uzdravení byl v posledních utkáních v kleci Lukáš, ovšem naposledy v Sokolově (porážka 2:3) ho po první třetině a dvou inkasovaných gólech střídal finský kolega.

Teď je řada na Bartošákovi. Muži nevšedního sportovního talentu, ovšem neurovnaného osobního života.

