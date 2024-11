Kapitáne, co dál? Zaťovič má nabídky z první ligy. Může jít za Holíkem

Kometa přišla o jednu ze svých nejvýraznějších tváří posledních let. Uprostřed sezony se dohodla na ukončení smlouvy s útočníkem Martinem Zaťovičem (39). Kapitán po dohodě opouští tým, s hokejem ovšem nepraští. Zvažuje nabídky z Maxa ligy. Podle informací iSport.cz o něj stojí například Zlín či rodný Přerov. „Je to nestandardní řešení, ale věk se zastavit nedá,“ uvedl Libor Zábranský, majitel a generální manažer brněnské organizace.

Zaťovičův konec je šokem vzhledem k načasování, nikoliv výkonnostní realitě. Křídelník, jemuž bude za měsíc čtyřicet let a byl nejstarším hráčem celé extraligy, postupně ztrácel pozici v elitních formacích Brna. Na podzim získal jen 2 body (1+1) ve dvaceti zápasech. Herními lídry se přirozenou cestou stali jiní a on to těžce nesl.

Místo na okraji sestavy, kam střídavě padal po opakovaných zkouškách v první či druhé lajně, což trojnásobného účastníka MS neuspokojovalo. Proto se s vedením dohodl na rozvázání kontraktu, který měl platnost do 30. dubna. V neděli v Českých Budějovicích už na soupisce chyběl a v pondělí vyšla ven zpráva o jeho odchodu. „I taková rozhodnutí k hokeji prostě patří,“ poznamenal šéf Libor Zábranský, jenž měl k Zaťovičovi blízko.

Do Brna ho přivedl už před osmi lety, společně slavili dva mistrovské tituly. Fungoval jako jeho spojka mezi šatnou a kancelářemi nahoře. S přibývajícími lety ovšem šla útočníkova forma dolů. Po rozpadu úderného tria s Petrem Holíkem a Peterem Muellerem mu ubývaly také góly a asistence, byť stále naskakoval do přesilových her.

Každopádně se v nejvyšší soutěži obdivuhodně dlouho držel a v Kometě se zapsal do historie. Ve svých nejlepších ročnících patřil mezi ofenzivní špičku celé soutěže a do kádru národního týmu. „Martin zanechal v Kometě obrovskou stopu, byl součástí mistrovské party,“ připomněl Zábranský, jemuž herní nepohoda mazáka samozřejmě neunikla. Teď už na jeho setrvání v kádru netrval. „Výkonům z posledního období odpovídal i nižší icetime, a než aby byl Zaťa se svými zkušenostmi na hraně sestavy, rozhodli jsme se pro toto řešení,“ vzkázal boss.

V Kometě chtějí dát šanci mladším, dravějším. V této sezoně se chytli odchovanci Jakub Kos a Jakub Konečný, v neděli byl v roli třináctého útočníka dvacetiletý junior Adam Boltvan. Navíc se pracuje na velkém transferu světového šampiona Ondřeje Beránka z Karlových Varů. „Martinovi patří obrovské poděkování za to, co pro klub udělal. Sám jsem ho zažil i z pozice trenéra a moc dobře vím, jak velký byl jeho přínos. Do budoucna bych mu chtěl jménem celé Komety popřát jen to nejlepší,“ shrnul Zábranský.

Co bude se Zaťovičem dál? Kariéru balit nemusí, nabídky se k němu hrnou z první ligy. A jde o přední celky. Podle našich zdrojů láká zkušeného křídelníka lídr ze Zlína nebo Přerov, kde se narodil a žije s rodinou. Údajně preferuje mužstva z Moravy, případně angažmá v zahraničí.

Je téměř jisté, že čtyřicítku Zaťovič oslaví jako hokejový profík na ledě. Pokud trefí správný klub, v první lize ještě může být rozdílovým hráčem. Co třeba u Beranů, opět po boku centra Petra Holíka?