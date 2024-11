Bartošák za Vsetín proti Jihlavě chytat nebude. Údajně je nemocný…

Plán byl jasný. Patrik Bartošák (31) půjde v sobotu proti Jihlavě poprvé v sezoně do akce. Vsetín ho chtěl nasadit, neboť ho gólmani v této sezoně Maxa ligy nedrží a bývalý reprezentant už je s týmem nějaký čas v tréninku. „Měl by chytat, jen to všichni v klubu tají. Když to vyjde ven, možná se toho nakonec zaleknou,“ uvedl zdroj webu iSport.cz přímo ze Vsetína. Přesně to se také stalo. Naše páteční informace vzbudila rozruch. Důsledek? Dukle se prý kontroverzní postava českého hokeje nepostaví. Oficiální vysvětlení bude „nemoc“.