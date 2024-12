Augustovi vyvolení z Česka: Novotný i Kulichův nástupce. Nejvíc hraje…

Video se připravuje ... Zůstat, odejít do Skandinávie nebo zmizet za oceán? Podobné a mnohdy i vášnivé debaty jsou v českém hokeji na denním pořádku. Faktem je, že v 27členném výběru pro mistrovství světa v Kanadě ukázal kouč juniorské reprezentace Patrik Augusta na devět hráčů, kteří nastupují v extralize, první lize nebo juniorské nejvyšší soutěži. Své dovednosti a um v mezinárodním měřítku budou moct od 26. prosince ukázat Adam Novotný, Vojtěch Čihař i další talentovaní mladíci. Jak si vedli v dosavadním průběhu sezony a kolik dostali prostoru?

Jan Kavan Prostějov

brankář

19 let Hodonínský odchovanec ohromil už v minulé sezoně, kdy v áčku brněnské Komety zaskakoval za zraněného Dominika Furcha. Zasáhl do dvanácti duelů, v nichž vychytal osm výher a svou úspěšnost zákroků vyšponoval přes 93 procent. Před ročníkem 2024/25 odešel hostovat do prvoligového Prostějova, kde je talentovaný brankář chytající v opačném gardu jasnou jedničkou. Povolávák výš by nepřekvapil, ale „komeťáci“ Michal Postava s Gašperem Krošeljem drží. „Mým cílem bylo si v Prostějově vybudovat pozici jedničky, v takovou důvěru jsem ani nedoufal. Strašně si to užívám,“ hlásil Kavan zkraje sezony. O pozici startéra na MS zabojuje s Michaelem Hrabalem a Jakubem Milotou. Statistiky v Maxa lize: 21 zápasů

úspěšnost zákroků 91,09 %

2,61 obdržených gólů na zápas

5 vítězství

15 porážek

Patrik Volas Třinec

obránce

19 let Kdyby někdo pátral po největším překvapení v Augustově nominaci, dříve či později by ho to zavedlo do Třince. Vysoký obránce Patrik Volas zazářil při listopadovém Turnaji pěti v Imatře tak moc, že si na něj trenérský štáb vzpomněl i o měsíc později. Snové období Volas vyšperkoval v osmifinálové odvetě Champions Hockey League proti Spartě. Debut v áčku Ocelářů okořenil gólem na 1:1 v 58. minutě. „Jak ta hala vybuchla, to bylo něco... Je to něco neskutečného,“ hledal slova po utkání. V extralize zatím dostal čuchnout jen jednou, pravidelně ale boduje v třinecké juniorce. Statistiky v extralize: 1 zápas

0 bodů

čas na ledě: 00:56

+/-: 0

průměrný čas na přesilovkách: 0:00

průměrný čas v oslabení: 0:00 Statistiky v juniorce: 27 zápasů

23 bodů (9+14)

Vojtěch Husinecký Chomutov

obránce

19 let Po štacích ve Western Hockey League a mládeži finské Tappary se Vojtěch Husinecký vrátil domů do Chomutova. Už v září ale zazvonil telefon z Litvínova s prosbou o pomoc. První starty v extralize si tak devatenáctiletý obránce odbyl v Liberci a později v Olomouci, kde dokonce i skóroval. „Skvělý pocit. Nejdřív jsem ani nevěděl, že to tam padlo, až pak jsem se koukl a viděl, jak se síť hýbe. Přišlo strašně moc emocí dohromady,“ vrátil se Husinecký k okamžiku, kdy překonal Matěje Machovského. V Maxa lize zatím střelecky mlčí, v reprezentační dvacítce se prosadil dvakrát. Statistiky v extralize (Litvínov): 2 zápasy

1 bod (1+0)

čas na ledě: 9:54

+/-: +1

průměrný čas na přesilovkách: 0:01

průměrný čas v oslabení: 0:00 Statistiky v Maxa lize: 28 zápasů

4 body (0+4)

čas na ledě: 13:56

+/-: -5

průměrný čas na přesilovkách: 0:24

průměrný čas v oslabení: 0:51

Tomáš Galvas Liberec

obránce

18 let Tomáš Galvas se stejně jako jeho bratr Jakub příliš nepotatil. Zatímco otec Lukáš před časem vyčníval díky precizní obranné hře, jeho mladší syn patří s hokejkou a pukem mezi největší šikuly ročníku 2006. Olomouckému odchovanci pomohl přesun z Hané do Liberce, v němž se okamžitě propracoval do áčka. A Filip Pešán svému pokladu věří i v této sezoně. Galvasovi je stále jen osmnáct, ve vitríně už ale má dvě medaile z velkých akcí. Při posledním juniorském MS pomohl k bronzu, na Hlinka Gretzky Cupu byl stříbrný. Přidá bílý tygr další cenný kov i v kolébce hokeje? Statistiky v extralize: 25 zápasů

4 body (2+2)

čas na ledě: 13:34

+/-: +3

průměrný čas na přesilovkách: 0:03

průměrný čas v oslabení: 0:04 Statistiky v juniorce: 5 zápasů

7 bodů (1+6)

Vojtěch Čihař Karlovy Vary

útočník

17 let Spojitostí mezi Jiřím Kulichem (v současné době hráčem Buffala Sabres) a Vojtěchem Čihařem se nabízí celá řada. V mládeži se přesunuli z Chomutova do Karlových Varů, vynikají na křídle, shodně měří 185 centimetrů a premiérové extraligové starty začali v dresu Energie sbírat brzy. „Slýchávám to často, ale není potřeba srovnávat. Každý jsme měli trošku jinou cestu. Snad se mi to povede jako jemu,“ řekl Čihař pro deník Sport po listopadové výhře ve Vítkovicích. Prospekt příštího draftu se těší z důvěry trenérského týmu pod vedením Pavla Patery, často naskakuje v první lajně vedle reprezentantů Ondřeje Beránka a Jiřího Černocha. „Kluci mi hrozně moc pomáhají, ať už slovně nebo přímo na ledě. Hodně si rozumíme,“ přikývl benjamínek. Statistiky v extralize: 25 zápasů

7 bodů (3+4)

čas na ledě: 14:45

+/-: +3

průměrný čas na přesilovkách: 2:05

průměrný čas v oslabení: 0:11

Petr Sikora Třinec

útočník

18 let Ačkoliv se české osmnáctce jarní mistrovství světa ve Finsku nevyvedlo, třinecký útočník Petr Sikora patřil mezi to nejlepší, co měl kouč David Čermák na turnaji k dispozici. V áčku mistrů se kreativní centr rozkoukal před rokem, významnější roli ale získává až nyní. Sestavou Zdeňka Motáka pendluje, sem tam se objeví i v první nebo druhé lajně. V extralize mu naskočilo šest kanadských bodů, stejný počet přidal i v osmi zápasech Ligy mistrů. Sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek vidí v Sikorovi budoucnost českého a možná i světového hokeje. „Poslouchá se to moc dobře. Doufám, že jeho slova naplním,“ věří karvinský rodák. Rád by prorazil už v Kanadě. Statistiky v extralize: 21 zápasů

6 bodů (4+2)

čas na ledě: 10:25

+/-: -4

průměrný čas na přesilovkách: 0:24

průměrný čas v oslabení: 0:02 Statistiky v juniorce: 2 zápasy

5 bodů (2+3)

Matěj Maštalířský Litvínov

útočník

19 let Premiérové mistrovství světa v mládežnickém hokeji okořenil Matěj Maštalířský švédským bronzem, o rok později tak bude v partičce Patrika Augusty patřit mezi zkušenější plejery. Větší pozornost k litvínovskému útočníkovi směřuje i na extraligových kolbištích, avšak tam to z hlediska produkce zatím vázne. Nicméně při reprezentačních akcích se Maštalířskému daří znamenitě, v deseti zápasech letos sesumíroval patnáct kanadských bodů. Škola profesionality, kterou mladík dostává ve druhém celku tabulky od Ondřeje Kašeho, je k nezaplacení. Statistiky v extralize: 22 zápasů

1 bod (0+1)

čas na ledě: 9:44

+/-: -3

průměrný čas na přesilovkách: 0:44

průměrný čas v oslabení: 0:00 Statistiky v Maxa lize (Chomutov): 1 zápas

0 bodů

čas na ledě: 13:44

+/-: 0

průměrný čas na přesilovkách: 0:00

průměrný čas v oslabení: 0:00

Vojtěch Hradec Mladá Boleslav

útočník

19 let Kdybyste ho na ledě viděli poprvé a někdo vám řekl, že tento 192 centimetrů vysoký čahoun oslavil na konci září teprve devatenácté narozeniny, asi byste si zaklepali na čelo. Vojtěchu Hradcovi trenér Richard Král věří, dokonce jej pravidelně nasazuje vedle blyštivého ofenzivního esa se jmenovkou Dominik Lakatoš. Mezi hlavní přednosti mladoboleslavského odchovance patří fyzická hra, důraz před brankou, ale také velmi slušná práce na vhazování. Přicházejí i kanadské body, kterých mu ve statistikách přistálo už sedm. V porovnání s ostatními nominovanými juniory z Česka dostává Hradec nejvíce prostoru, na ledě tráví v průměru téměř 16 minut na utkání. Statistiky v extralize: 20 zápasů

7 bodů (2+5)

čas na ledě: 15:58

+/-: +2

průměrný čas na přesilovkách: 1:50

průměrný čas v oslabení: 1:18 Statistiky v juniorce: 4 zápasy

4 body (2+2)