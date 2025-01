Zaťovič v Maxa lize: Ve Zlíně dal první gól, ale… Hledá se, přiznal trenér

Záhy (25. ledna) oslaví Martin Zaťovič čtyřicáté narozeniny. Z pracovního hlediska to ale na žádnou velkou oslavu není. Extraligový šampion, bývalý reprezentant a špičkový útočník prožívá na sklonku kariéry těžké časy. Na ledě lídra ze Zlína si aspoň malinko zvedl náladu šikovnou tečí Šišákova nahození. Šlo o jediný zásah Přerova v utkání.

Do středy měl v kolonce bodů chudičkou bilanci 0+1. Do rodného města si na začátku prosince nepřinesl z Brna, kde s ním rozvázali smlouvu, vítěznou auru. Z deseti duelů se zkušeným křidelníkem v sestavě Zubři osm prohráli. Při jeho debutu dokonce ostudně doma 1:6 s Jihlavou.

Slavný navrátilec se sice snaží tým vyburcovat, ovšem zatím to k ničemu nevede. „Říkal jsem mu, že by si měl vybrat jednu malou věc a ukázat ostatním, jak to má vypadat, když byl někdo tak velký hráč. Nechci, aby projížděl hřiště, to je nesmysl,“ prohlásil trenér Michal Mikeska v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Ten oheň by měl zapálit on,“ dodal.

Bitva s Berany byla pro trojnásobného účastníka mistrovství světa extrémně pikantní. Nejen že šlo o malé derby, neboť obě města od sebe dělí pár desítek kilometrů. Hlavní důvod prestiže byl jiný. Proti němu stáli exspoluhráči z Komety – útočníci Petr Holík (0+2) a Zdeněk Okál.

S oběma se po závěrečné siréně srdečně loučil, s věrným kumpánem Holíkem se při podání ruky dlouze objal. S Okálem si následně krátce popovídali u mantinelu. Kamarádství pokračuje, ale Zaťovič chce být spokojený i po hokejové stránce.

„Primárně on by měl od sebe čekat víc,“ podotkl trenér Mikeska. „Lidé mu fandí, je to přerovská ikona. Měl by se třeba v přesilovce zaparkovat na určitém místě a ukázat, že je pan Někdo. Neříkám, že tady jenom dohrává, ale bodový přínos má malý,“ připomněl.

Mohl by ho nakopnout premiérový gól? „Budeme doufat,“ pousmál se Mikeska.

V šatně se Zaťovič snaží parťáky vést, radit jim. Jenže když cítí, že se jemu samotnému nedaří, ubývá i burcujících slov. „Dopředu nám to obecně nejde a Zaťa se bohužel veze ve vagónu, ve kterém se vezeme,“ povzdechl si kouč, jehož nejvíce zaujalo sehrané zlínské duo Kverka-Válek, spoluautoři brilantní akce na 2:1. „To je frkot,“ pravil uznale. „Jejich kombinace je tak rychlá, že než se otočíme, je už puk úplně jinde.“

Zubři momentálně prochází výsledkovým útlumem, za měsíc a půl porazili jen Vsetín a Frýdek-Místek. „Už mě to moc nebaví,“ ucedil kouč, jenž mužstvo po zápase na dlouho zavřel v kabině a vedl ke svým svěřencům důraznou řeč. „Zlín je v pohodě, jejich kádr je o něco lepší než náš. Ale bodík jsme mohli urvat,“ domníval se.