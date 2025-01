Nová hala pro Duklu? Už v říjnu. Další krok je extraliga, říká šéf Ščerban

Splnění dlouholetého snu Bedřicha Ščerbana a fanoušků Jihlavy je blízko. V říjnu by měl být multifunkční stadion v centru města, v němž nalezne Dukla svůj nový domov, uveden do provozu. Stavba finišuje, přesto je tu jeden zádrhel. Téměř jistě se na něm nebude hrát v příští sezoně extraliga. „Chceme postoupit sportovní cestou, ale kdyby byla k mání licence, šli bychom do toho,“ přiznává jednatel prvoligového klubu v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Dostavění haly za více než dvě miliardy korun už nejspíš nic nestojí v cestě. „Vše běží podle plánu. Jezdím kolem a každý den je vidět, jak aréna povyrostla. Už se všichni moc těšíme,“ vzkazuje jihlavský boss Bedřich Ščerban, jenž živil svůj sen od roku 2008. Slavná Dukla je aktuálně na šestém místě Maxa ligy a postup o patro výš může ještě být běh na hodně dlouhou trať.

Zájmem klubu i města je, aby se v krásné nové aréně hrála extraliga. Jak toho docílíte?

„Prvotní plán je postoupit sportovní cestou. Mužstvo dáváme dohromady tak, aby mělo ty nejvyšší ambice. Musíme se s tím poprat. Bohužel systém není nakloněn tomu, aby byla velká šance postoupit.“

No právě. Co s tím?

„Já jsem obecně zastáncem přímého postupu a sestupu. Samozřejmě by byla škoda, kdyby se v takové hale, kterých u nás moc není, nehrála extraliga. A v tuhle chvíli nevím o nikom, kdo by nabízel licenci. Je hodně složité postavit kádr, který by mohl přes baráž postoupit. Jednoduše: Proč by hráč s extraligovou výkonností chodil do první ligy? Jediný důvod, který si dokážu představit, jsou finance. Nabídka by pro něj musela být mnohem zajímavější.“

Halou to pro vás nekončí, že?