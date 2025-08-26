Předplatné

Tři senzace v Lize mistrů! Kluby z Kazachstánu, Kypru a Norska míří poprvé do soutěže

ČTK, iSport.cz
Nečekané postupy! Fotbalová Liga mistrů přivítá dva nové účastníky. Do hlavní fáze milionářské soutěže poprvé postupují fotbalisté Kajratu Almaty i Pafosu. Zatímco kazašský klub při vybojování senzačního triumfu ve 4. předkole vyřadil Celtic Glasgow po výhře 1:0 na penalty, týmu z Kypru stačila k postupu domácí remíza 1:1 s Crvenou zvezdou Bělehrad. Champions League si premiérově i přes prohru 1:2 v odvetě se Sturmem Graz opět zahraje i norské Bodö/Glimt.

Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. První zápas na půdě skotského mistra skončil bez branek, gól nepadl ani po prodloužení dnešní odvety. Tým z Almaty rozhodl v rozstřelu.

Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil Dána Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.

Celtic si nezopakuje loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal 12 bodů a ve vyřazovací části pak vypadl o jediný gól s Bayernem Mnichov.

Pafos zvítězil v Srbsku 2:1, v domácí odvetě prohrával o gól a zápas směřoval do prodloužení. V 89. minutě však o remíze 1:1 a postupu rozhodl Brazilec Jaja. Pafos bude třetím kyperským klubem v Lize mistrů. Hostům nepomohl ani Olayinka, bývalý hráč Slavie nastoupil až v závěru po inkasované brance.

Tým Bodö/Glimt se v minulé sezoně probojoval až do semifinále Evropské ligy a nyní se postaral o další historický úspěch. O postupu do hlavní fáze Ligy mistrů norský šampion prakticky rozhodl již doma, když rozdrtil Sturm Štýrský Hradec 5:0. Rakouskému celku už výhra 2:1 v domácí odvetě nepomohla. Ani Sturm si tak stejně jako CZ Bělehrad nezopakuje loňskou účast v ligové fázi.

