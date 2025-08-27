Předplatné

Koblasa: Překonat 31 gólů? Snad to dokážu. Vzal si pod křídla nového parťáka

Útočník Litvínova Petr Koblasa
Útočník Litvínova Petr KoblasaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Útočník Litvínova Petr Koblasa
Petr Koblasa slaví svůj gól do sítě Liberce
Petr Koblasa překonává libereckého brankáře Petra Kváču
Petr Koblasa řídil litvínovské vítězství
Gólová euforie Petra Koblasy
Petr Koblasa se v šestém zápase blýskl hattrickem
Litvínovský střelec Petr Koblasa oslavuje gól
8
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Aby Litvínov výsledkově prospíval, potřebuje silného Petra Koblasu. Tato konstanta významně platila v loňském play off, kdy se Cheza vydrápala mezi nejlepší čtyři týmy soutěže. Útočník s výtečným zakončením, který v listopadu oslaví 32. narozeniny, věří, že má na to zopakovat výtečný ročník 2023/24. V něm v součtu s play off napočítal 31 branek. „Kdybych řekl, že to nedokážu, byl bych sám proti sobě,“ pověděl pro deník Sport a web iSport.

V době, kdy Koblasa v extralize zářil nejvýrazněji, měl po boku produktivní parťáky Matúše Sukeľa a Liama Kirka. První z nich zůstal, druhý však už vloni zmizel. Údernost elitního litvínovského snajpra pak meziročně klesla o 16 tref, byť část viny na tom neslo únorové zranění. Nyní má kanón ve službách Chezy nahodit třeba nově příchozí Theodor Pištěk. „Servis je pro mě hodně důležitý aspekt, sám bych hrát nemohl,“ potvrdil jednatřicetiletý křídelník.

Jaká pro vás byla dosavadní příprava?
„Podobná jako každý rok. Nikdo ji asi v oblibě nemá, ale je potřeba. Blížíme se do finále, takže už se zaměřujeme na jiné věci než na samém začátku.“

Musel jste vy osobně nějak řešit i důsledky zranění, které vás potkalo během února? Do hry jste se pak ještě vrátil.
„Zranění už se vyřešilo na konci minulé sezony. Měl jsem volno, kdy se mi to zahojilo úplně. Neměl jsem tak do začátku přípravy žádný problém.“

Dává si střelec vašeho formátu předsevzetí ohledně počtu nasbíraných gólů?

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů