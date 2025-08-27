Koblasa: Překonat 31 gólů? Snad to dokážu. Vzal si pod křídla nového parťáka
Aby Litvínov výsledkově prospíval, potřebuje silného Petra Koblasu. Tato konstanta významně platila v loňském play off, kdy se Cheza vydrápala mezi nejlepší čtyři týmy soutěže. Útočník s výtečným zakončením, který v listopadu oslaví 32. narozeniny, věří, že má na to zopakovat výtečný ročník 2023/24. V něm v součtu s play off napočítal 31 branek. „Kdybych řekl, že to nedokážu, byl bych sám proti sobě,“ pověděl pro deník Sport a web iSport.
V době, kdy Koblasa v extralize zářil nejvýrazněji, měl po boku produktivní parťáky Matúše Sukeľa a Liama Kirka. První z nich zůstal, druhý však už vloni zmizel. Údernost elitního litvínovského snajpra pak meziročně klesla o 16 tref, byť část viny na tom neslo únorové zranění. Nyní má kanón ve službách Chezy nahodit třeba nově příchozí Theodor Pištěk. „Servis je pro mě hodně důležitý aspekt, sám bych hrát nemohl,“ potvrdil jednatřicetiletý křídelník.
Jaká pro vás byla dosavadní příprava?
„Podobná jako každý rok. Nikdo ji asi v oblibě nemá, ale je potřeba. Blížíme se do finále, takže už se zaměřujeme na jiné věci než na samém začátku.“
Musel jste vy osobně nějak řešit i důsledky zranění, které vás potkalo během února? Do hry jste se pak ještě vrátil.
„Zranění už se vyřešilo na konci minulé sezony. Měl jsem volno, kdy se mi to zahojilo úplně. Neměl jsem tak do začátku přípravy žádný problém.“
Dává si střelec vašeho formátu předsevzetí ohledně počtu nasbíraných gólů?