Krenželok chce v play off nápravu: Vítkovice? Se*e mě, že jsou dole

Rekordní základní část vystřídal obrovský smutek. Minulá sezona se pro Porubu dlouho vyvíjela pohádkově, jenže následné play off přineslo tvrdý náraz do zdi. O podobném scénáři už v ambiciózním klubu nechtějí slyšet. „Bavíme se o tom celý rok, protože by byla ostuda znovu skončit tak brzo. Vedli jsme zhruba o dvacet bodů a asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Možná je dobré, že občas přijde krize. Některé věci víc řešíme,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz kapitán Lukáš Krenželok.

Porubští v uplynulém ročníku už 20. ledna překonali klubový rekord v počtu získaných bodů, po 52 kolech jich posbírali 115. Hned ve čtvrtfinále ale favorit Maxa ligy selhal, rychle ho vyprovodila Jihlava.

Teď Poruba tak dominantní není. Byť mezi listopadem a lednem prohrála v sedmnácti zápasech jen dvakrát, v posledním měsíci nezdary přibývaly. Čtyřzápasovou sérii neúspěchů ukončili Ostravané ve středu, kdy 6:5 zdolali Slavii.

„Porážky byly cítit, to je jasné. Předtím jsme měli šňůru, že jsme vyhrávali a teď se to najednou otočilo. Nebyli jsme horší, ale nemohli jsme dát góly, i když šance byly. Určitě jsme si však neříkali, že je to špatné,“ vzpomíná Lukáš Krenželok.

Právě jeho lajna byla v utkání se Slavií rozdílová. Jednačtyřicetiletý mazák pomohl jednou asistencí a třemi kladnými body ve statistice +/-, Tomáš Gřeš dokonce zazářil hattrickem. Dařilo se i Michalu Vachovcovi, jenž zapsal dvě gólové přihrávky.

„Nějakou dobu už spolu hrajeme. Je ale pravda, že já tam kluky musím honit,“ směje se Krenželok. „Jsem spokojený. Doplňujeme se, jezdíme, hrajeme tvrdě a vyhovíme si. Jsme rádi, že jsme týmu pomohli.“

Produktivní útočníci i jistota v bráně

Ofenziva Poruby obvykle stojí na bodech Vojtěcha Střondaly, Tomáše Šoustala a Lotyše Frenkse Razgalse, vydatně pomáhají i Ondřej Roman s Jakubem Kotalou. Klid a jistotu má RT TORAX také v bráně, Daniel Dolejš patří k nejspolehlivějším gólmanům.

Poruba úzce spolupracuje s nedalekými Vítkovicemi. Zkraje sezony jí pomohl obránce Matěj Prčík, poté sáhla i po Petru Haškovi a Maximu Vehovském. S Dolejšem se střídá Lukáš Pařík, který v hierarchii nového vítkovického kouče Václava Varadi spadl na pozici brankářské trojky.

I díky extraligovým posilám je Poruba v tabulce čtvrtá, na Litoměřice drží dvoubodový náskok. „O první čtyřce se určitě bavíme, chceme začít play off doma,“ nezastírá Krenželok.

Matador válí v Maxa lize už druhou sezonu. Dříve bojoval za Vítkovice, Slavii a Liberec, s nímž získal na jaře 2016 titul. „Rozdíl mezi extraligou a první ligou je v tom, že tady to není tak takticky svázané. Některé momenty vás překvapí. V extralize je větší zodpovědnost i disciplína, každý si hraje své posty. Tady se létá, najednou jsou tři hráči na jedné straně a podobně. Je to trošku jiné,“ popisuje ostravský rodák, jenž do profesionálního hokeje poprvé vlétl v ročníku 2001/02.

Byť se ho extraliga už netýká, na domácích zápasech Vítkovic se občas ukáže. „Rád bych chodil víc, ale pokud další den hrajeme a hokej je až do večera, je to těžší. Když malý chce, jdeme se podívat a třeba i kluky pozdravit. Se*e mě, že jsou Vítkovice dole, ale snad to zvládnou,“ věří Krenželok.

Trenér Varaďa přináší v jeho očích naději na lepší zítřky. „Už to asi chtělo něco vymyslet, nebylo to ono. Moc se o tom nechci bavit, ale určitě je bonus, že se to tam srovnalo. Pro hráče je to strašně náročné na psychiku. Je tam velký tlak, kolikrát úplně zbytečně. Snad si to Venca ještě víc porovná a poctivě se bude trénovat. Věřím, že jim to pomůže,“ doplňuje Krenželok.