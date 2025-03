Biegl míní: Vsetín byl větší dream team, řezali jsme se. Oceláři se změnili

Souhlasíte, že Vsetín měl před třemi dekádami ještě nabitější soupisku než Oceláři v jejich aktuální dominantní éře?

„Jasně. Vsetín ve své nejslavnější éře, to byl mnohem větší dream team. Když jsme s ním hráli finále, chyběl nám Roman Kaděra a myslím, že i Ríša Král. Kdyby byli, možná bychom jim to víc znepříjemnili. Do půlky zápasu to bylo vyrovnané, ale pak to osobnosti soupeře zlomily na svou stranu. Vsetín jsi mohl porazit, ale ne porážet. Tehdy se hrálo na tři vítězné zápasy. Porazit ho třikrát, to byl nadlidský úkol. Dalo se proti němu hrát, ale šance na výhru byla opravdu malá. Abyste uspěli, nesměl mít svůj den. Top mužstvo měl nejspíš v letech 1997/98 a 1998/99.“

Jeden extraligový trenér mi říkal, že už když viděl Dopitu a spol. na rozbruslení před utkáním, vyzařovala z nich obrovská síla.

„Samozřejmě, ale tu sebedůvěru museli mít něčím podloženou. A to bylo hokejové umění. Mně se ve Vsetíně chytalo jako soupeři moc dobře. Zachytal jsem si, lítalo to zprava zleva. Tam mohl člověk jenom překvapit. (úsměv) Když jsme prohráli, tak co… Vůbec nic se nestalo. Vzpomínám si na půtky s Tomášem Kapustou, s Dopim (Jiřím Dopitou). Trošku jsme se řezali. Oni mě a já je. Dneska tohle gólman nemůže udělat. Hráč lehne, hned to zkoumá video a dostanete pět zápasů stopku. Tehdy jsme se zmastili, po zápase si podali ruce a jelo se dál.“

Vím, že se Třinec z posledních pěti sezon a tehdejší mistrovský Vsetín nedají adekvátně srovnat. Už proto, že se hokej celkově posunul. Přesto to zkuste. Kdo by vyhrál vzájemný zápas?