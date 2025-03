Vsetín postoupil do semifinále první ligy. Chomutov snížil v sérii proti Zlínu

Vsetín v Chrudimi dostal do vedení v 8. minutě v přesilové hře při vyloučení Robina Kaplana Luboš Rob. V čase 11:34 promarnil možnost na zvýšení z trestného střelení Tomáš Šmerha a po 133 sekundách druhé části vyrovnal František Formánek. Vsetín ale ve 32. minutě udeřil opět v početní výhodě. Po trestu Karla Nedbala na pět minut a do konce utkání se o to postaral Tomáš Jandus. Necelých devět minut před koncem pojistil náskok Lotyš Patriks Zabusovs a při power play zpečetil výsledek gólem do prázdné branky Jaroslav Brož.

V souboji Chomutova se Zlínem po domácích výhrách Beranů 2:1 po samostatných nájezdech a 1:0 v prodloužení tentokrát ze hry branka vůbec nepadla. Až v rozstřelu se za domácí Piráty prosadili Jiří Fronk a František Lukeš. Domácí gólman Pavel Jekel si připsal třetí čisté konto v letošním play off a neinkasoval ani v nájezdech. Zlínský Daniel Huf musel po druhém čistém kontu v sérii strávit porážku.

Poruba po dvou domácích prohrách na třetí pokus poprvé v sérii získala v utkání vedení. V čase 8:02 otevřel skóre Vít Christov. Ve 24. minutě v přesilovce pro trestu Michaela Krutila zvýšil Ondřej Roman a za 192 sekund upravil Tomáš Šoustal už na 3:0. Stadion se ale vrátil do hry brankami Michala Vitoucha a Šimona Jelínka v 37. a 39. minutě. Hosty uklidnil 17 sekund před koncem trefou do prázdné branky Jakub Kotala.

Derby týmů z Vysočiny, které tráví sezonu v azylu, se přesunulo z Moravských Budějovic do Pelhřimova a jako první se radovala domácí Dukla. V 8. minutě se prosadil Marcel Štefančík, ale hned za 63 sekund odpověděl Matěj Psota. V čase 17:25 vrátil Jihlavě vedení v početní výhodě při trestu Jakuba Malého Richard Cachnín. Těsný náskok udrželi domácí až do konce.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 3. zápas:

Litoměřice - Poruba 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: 37. M. Vitouch, 39. Š. Jelínek - 9. Christov, 24. O. Roman, 27. T. Šoustal, 60. Kotala. Rozhodčí: Horák, Micka - Jindra, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 1532. Stav série: 2:1.

Jihlava - Třebíč 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 8. Štefančík, 18. Cachnín - 9. Psota. Rozhodčí: Kostourek, Šudoma - Rakušan, Kráľ. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 2650. Stav série: 2:1.

Pardubice B - Vsetín 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 23. Formánek - 8. Rob, 32. T. Jandus, 52. Zabusovs, 58. Jaroslav Brož. Rozhodčí: Petružálek, Kosnar - Peluha, Augusta. Vyloučení: 4:6, navíc Nedbal (Pardubice B) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 777. Konečný stav série: 0:3.

Chomutov - Zlín 1:0 po sam. nájezdech

Branka: rozhodující sam. nájezd Fronk. Rozhodčí: Obadal, T. Veselý - Maštalíř, Maňák. Vyloučení: 2:4. Diváci: 2734. Stav série: 1:2.