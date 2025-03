Chytal s Dostálem a Vejmelkou, teď deptal Zlín. Jekel: Do baráže projde jenom díky Hufovi

2:1, 1:0, 0:1. Tři ze čtyř duelů byly gólově dietní. S trochou nadsázky to mohlo vypadat, že Zlínští po večerech studují zápasy Třince, anebo se vrací k defenzivním zbraním, s nimiž slavili úspěchy ještě v extraligových dobách. „Trochu jsem si říkal, jestli proti mně nestojí Kacetl, který to v play-off pokaždé dokáže zavřít,“ ušklíbl se Jekel.

„V obranné činnosti jsme to zvládli a připsali si skvělý týmový výkon. Nakonec i Třinec hraje týmově a my touhle cestou jdeme taky, což přináší ovoce,“ poznamenal gólman Beranů, největší zlínská zbraň. „Hufa musím vyzdvihnout, chytal neskutečně, odvedl parádní práci. Jestli Zlín dojde až do baráže s Olomoucí, tak jenom díky němu,“ vysekl poklonu brankářskému protějšku Jekel.

I ten zaslouží zásadní uznání, když držel chomutovského nováčka proti přece jen individuálně lepšímu soupeři nad vodou a v 29letech zažil patrně svou nejlepší sezonu v dospělém hokeji. „Náročné to bylo hlavně ve Zlíně, kde byly momenty, kdy toho na mě létalo víc než dost. V domácích zápasech to nebylo tak složité. Už nám ale došly síly, když to bylo takhle vyrovnané a třikrát se končilo v prodloužení nebo v nájezdech. Hlavně kluky, co blokují střely a drží soupeře v pásmu, to stálo hodně energie,“ poznamenal odchovanec brněnské Komety, jenž ovšem většinu kariéry strávil v Třebíči.

Říkali, že můžu chytat jen v Třebíči

„Pořád jsem slýchával, že nemohu chytat nikde jinde než v Třebíči. Chtěl jsem ukázat, že to není pravda. Je vidět, že můžu chytat kdekoli,“ vyslal Jekel vzkaz kritikům.

V minulosti nastřádal několik startů v extralize za brněnskou Kometu, v níž ho vedl současný stratég Chomutova Martin Pešout. Že by si o stálejší laso z nejvyšší soutěže říkal nyní? „Zatím to neřeším, případné nabídky má na starosti můj agent. V Chomutově mám dlouhodobější smlouvu, tak uvidíme, co se stane po jejím vypršení,“ pokrčil rameny.

Na severu Čech byl alespoň u závěru kariér významných osobností českého ligového hokeje Viktora Hübla a Františka Lukeše. „Mrzí mě, že nepřidají ještě jednu sezonu. Myslím, že by to zvládli, ale je to jejich věc, roky nezastavíte. Všichni jednou musíme skončit. Bylo mi ctí hrát s nimi. Už jsem pár legend zažil a je škoda, že se takoví hráči loučí,“ vyznal se.

„V Třebíči u nás bývali na střídavých startech Karel Vejmelka a Lukáš Dostál. V Kometě jsem hrál s Martinem Eratem nebo Leošem Čermákem. A zažil jsem například Romana Erata s Davidem Dolníčkem. Mohl bych si udělat seznam legend, s nimiž jsem nastupoval."