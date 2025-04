Smutná Jihlava. Je to hořké, přiznal obránce Strejček. Góly ve Zlíně ho netěšily

Tohle bude ještě hodně bolet. Jihlava přišla 64 vteřin před koncem o druhou výhru ve finále hokejové Maxa ligy, ve Zlíně musela jít do prodloužení a v něm dostala rozhodující gól od Lukáše Válka. Padla 3:4, tudíž dvě trefy obránce Jana Strejčka byly nakonec k ničemu. „Je to hrozně hořké, bolí to,“ povzdechl si jednatřicetiletý zadák Dukly, která v utkání třikrát vedla. Na víkend si nakonec veze domů na Vysočinu jedno vítězství.

To druhé bylo blizoučko, co?

„Minutu před koncem jsme nevyhodili puky, nezblokovali. To nás poslalo do prodloužení, kde jsme dostali další gól. Zase jsme nedostali puky ven. Přišla jedna střela, druhá…“

Jak se stalo, že byl gólman Adam Beran u rozhodující rány úplně mimo brankoviště?

„Nevím. Tu situaci jsem vůbec neviděl. Stál jsem u hráče, který to potom dával do prázdné. Musíme se na to podívat. Ty moje góly mě teď vůbec netěší. Stav 1:1 po dvou zápasech není špatný, stejné jsme to měli se Vsetínem. Ale když člověk vidí, jak blízko byla druhá výhra, tak to bolí.“

Změnil se Zlín oproti středě? Určitě byl aktivnější.

„Snažil se víc napadat. Bohužel jsme vedení na rozdíl od předchozího zápasu neudrželi. Moc jsme se stáhli, hráli jsme příliš pasivně.“

Co čekáte od dvou duelů u „vás“ v Pelhřimově?

„Bude to stejné jako ve Zlíně. Oni po nás půjdou. Ale věřím, že bychom mohli mít v Pelhřimově trošku výhodu. Je to jiný stadion, jiné mantinely. Třeba nám to bude sedět.“