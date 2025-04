Kouč Zlína Pardavý po první výhře: Věřím na karmu. Cení si charakteru týmu

Ve finále Maxa ligy zatím tlačí hokejisté Zlína káru do kopce. V obou domácích zápasech doháněli gólové manko, v partii číslo dvě se jim to v režimu „last minute“ povedlo. Překonat koncentrovanou defenzivu Jihlavy stojí svěřence Jána Pardavého hromadu energie. Bude to v Pelhřimově, kde je Dukla v azylu, v neděli a v pondělí jiné? „Naši hráči umí hrát play off hokej,“ ujišťuje slovenský trenér Beranů před pokračováním série za stavu 1:1.

Doma jste urvali jednu výhru. Nemusela být žádná. Ceníte si, jak se váš tým popral s nepříznivě se vyvíjejícím čtvrtečním duelem?

„Hrajeme proti organizovanému soupeři, který používá osobní obranu. Stojí nás to strašně moc sil. Charakterem, který v kabině je, jsme dokázali druhý zápas na konci vyrovnat. Šli jsme si za tím. Bylo to diametrálně odlišné oproti prvnímu utkání. Měli jsme skutečně play off nastavení. Od první do poslední minuty. Věci se otáčely proti nám, dali jsme si dva vlastní góly. Za stavu 2:3 jsme byli v těžké situaci. I tak jsme byli za bojovnost a snahu nakonec odměněni. Do konce jsme fárali. Hráčům jsem říkal, že věřím na karmu.“

Museli jste s hráči po středě mentálně pracovat?

„Věci, které se dějí a mítinky, které máme, tomu napomáhají. Ale správné nastavení musí být v hlavě každého hráče. Tým má zkušenosti z těžkých zápasů v play off. Každý musel vědět, že to ve středu nebyl od nás optimální výkon. Hráči vědí, o co hrají. Samotné finále je pro ně motivace. Bojují za Zlín, za město.“

Jaké budou bitvy v Pelhřimově, kde hraje Dukla?

„Budou tam pravděpodobně vyprodané. Věřím, že nás přijedou povzbudit naši fanoušci a vytvoří bouřlivou atmosféru. Naši hráči umí hrát venku, nastavit se na to. Dovedou hrát play off hokej. Věřím, že si do Pelhřimova přeneseme výkon z druhého zápasu. Ofenzivní síla v mužstvu je.“

Trápí vás přesilovky?

„Někdy děláme věci, které si ukážeme na videu, trošku zbrkle a v panice. Je potřeba dát kredit Jihlavě, která hraje velmi aktivně už od naší rozehrávky. To, co platí při hře pět na pět, se děje i v naší přesilovce a jejím oslabení. Oni zblokují hodně střel, je těžké najít cestu, jak je překonat. Věřím, že si postupem času pomůžeme i přesilovkovým gólem.“

Mimochodem, víte už, kde budete o víkendu nocovat? Přímo v Pelhřimově?

„Budeme mimo, ale nebudu to konkretizovat. Aby nám tam neházeli petardy.“ (úsměv)