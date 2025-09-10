Ujčík o Jihlavě: Jsme silnější, budeme jedním z favoritů. Odkup licence? Snazší cesta
Duklu vede už šest let. Ke klubu má silný vztah, proto Viktor Ujčík (53) odmítá nabídky z extraligy. Chce si ji zahrát s Jihlavou, a to v nové aréně. Než se na konci října otevře, musí se svými svěřenci snášet nemilý diskomfort v podobě tréninků ve stísněném prostředí malé haly na staveništi. „Musíme to od sebe odizolovat,“ nabádá kouč favorita Maxa ligy.
Těžké podmínky v přípravě můžou jeho tým zocelit před tím, co ho čeká a nemine v novém prvoligovém ročníku na ledě. Kouč Viktor Ujčík vnímá velká očekávání veřejnosti. Zároveň upozorňuje, že začínat čtrnácti zápasy na hřištích soupeře není žádná legrace. „Doufám, že to zvládneme ustát,“ přál si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Jak snášíte náročné podmínky k tréninku?
„K ideálu to má opravdu daleko. Teď to pokročilo do dalšího levelu. Dole nám přestala fungovat přečerpávačka, takže ani nemůžeme chodit do sprchy a na záchod. Musíme do budovy naproti, kde je rozcvičovna. Úplná pecka. (usměje se) Jenom doufám, že to dají před startem Maxa ligy do pořádku a kluci se budou moct aspoň osprchovat v kabině. Museli jsme počítat s tím, že nějaké komplikace nastanou. Jenom to nesmíme dostat do hlav. Mohli jsme jezdit trénovat do Pelhřimova, ale bylo by to hrozně komplikované z hlediska cestování. V Jihlavě máme i společné obědy. Pokud to bude fungovat v udržitelných mezích, chceme to zvládnout tady.“
Začínáte čtrnácti zápasy v kuse venku. Je to handicap?
„V žádném případě to nevnímám jako výhodu. Není to nic jednoduchého. Když trošku zaváháte na startu, může se stupňovat nervozita a nepomůžete si ani domácím prostředím. Vezměte si loni Chomutov, jaké měl problémy, když začal sezonu venku. Doufám, že to zvládneme ustát a nebudeme mít problémy.“
Konkurenti z Maxa ligy se shodnou, že favoritem nové sezony je Jihlava. Přijímáte tuhle roli?