Straka v derby ukradl body pro Vsetín: Už nám teklo do bot. Berani se dál trápí
Velkolepý závěr Vsetína! „Před poslední třetinou jsme si dali plán, že to nakopneme a půjdeme do toho po hlavě,“ líčil trenér Daniel Babka po emotivní otočce v prvoligovém hokejovém derby ve Zlíně. Jeho tým prohrával 0:2, ovšem nakonec zpíval chorály se svými fanoušky. Vítězný gól obstaral v prodloužení Petr Straka, nejproduktivnější hráč týmu. „Už nám opravdu teklo do bot,“ zmínil zkušený útočník. Došlo tak na odplatu první bitvy na Lapači, kdy také triumfovali hosté 3:2.
Největší rivalita v Maxa lize přilákala na zlínský stadion přes pět tisíc diváků, ale ti prvních deset sekund hokej nemohli sledovat. Hráči respektovali dohodu klubů a dali pasivním postojem najevo podporu aktivity Stop baráži!, o níž před pár dny referoval iSport. „Je to iniciativa, která má význam. Týmy z první ligy chtějí mít naději, aby se dostali do extraligy,“ podotkl vsetínský trenér Daniel Babka. Až po krátkém „bojkotu“ se očekávaný duel rozjel. Dlouho v režii Beranů, kteří byli pod tlakem předchozích neuspokojivých výsledků a výkonů.
Museli zabrat, aby se jich nedotkla nepříjemná opatření. V klidu nemohl být ani kouč Ján Pardavý. Od jednoho z favoritů soutěže se čeká mnohem víc než pobyt ve středu tabulky. Totéž ovšem platí o Vsetínu, který má podobně kolísavou výkonnost. To se ostatně ukázalo i tentokrát.
„Neodehráli jsme ideální zápas. Dva góly soupeře nás srazily,“ potvrdil Babka. „Ve druhé třetině nás Zlín drtil, v obranném pásmu to bylo dost nevydařené. Podržel nás David (brankář Honzík). Ale bylo znát, že se to odehrálo v hlavě. Věděli jsme, že musíme odehrát poslední třetinu jako by byla poslední v životě,“ dodal. „Bylo to za pět minut dvanáct,“ pousmál se Straka.
Berani vedli díky práci Petra Holíka, jenž proměnil trestné střílení a nahrál na branku mladíkovi Lukáši Hešovi. Nestačilo to.
Straka rozhodl v prodloužení
Vsetínský kouč v závěru opět rozšířil sestavu ze tří útoků na čtyři. Lídr Luboš Rob zblízka skvělou střelou snížil a dvě minuty před koncem bekhendem procpal puk za Daniela Hufa při power play Straka. „To byla velká euforie,“ přiznal Babka. „Nakonec se mužstvo semklo a našlo energii, kterou máme. Jen nás brzdí hlava,“ vyprávěl po slastném závěru. „Po prvním gólu se atmosféra v týmu úplně změnila,“ souhlasil Straka, jenž si vzal rozhodující slovo i v 63. minutě prodloužení, kdy mu brilantně nachystal puk Fin Julius Valtonen.
Už předtím trefil tyčku. „Věřím, že to mužstvu dodá sebevědomí a chuť do další práce. My jsme žádná ultimáta neměli, ale jsme ve fázi, kdy střídáme dobré výkony s výpadky. Většinou nám utekly jednotlivé třetiny, ne celé zápasy. Musíme být stabilní po celou dobu. Někdy myslíme moc na útok,“ popisoval herní trable bývalý obránce.
Na ofenzivu jeho svěřenci mysleli i v závěrečných minutách. Logicky. Cítili, že mají lehčí nohy než rival. Gól na 2:2 je vyloženě nakopl. V nastaveném čase se hnali za rozhodnutím. A dočkali se.
„Jsme ohromně rádi, že jsme to zvládli,“ ulevil si třiatřicetiletý Straka, jehož krajské derby vtáhlo. Byť pochází z Plzně a největší rivalitu zažil s Karlovými Vary. „To není asi tak vyhecované jako tohle,“ srovnal. „Je super cítit už pár dnů před zápasem, co to pro lidi znamená. Z osobního hlediska jsem si to angažmá ani takto nepředstavoval. Už je to dlouho, co jsem byl produktivní útočník. Strašně si vážím, že mi to tam padá, ale přál bych si, aby to bylo v souboji o první místo a ne o šesté.“
Ve středu večer byli hokejovými vládci Zlínského kraje borci ze Vsetína.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|2
|1
|3
|65:36
|44
|2
Litoměřice
|19
|10
|1
|2
|6
|63:50
|34
|3
Kolín
|19
|9
|1
|3
|6
|52:42
|32
|4
Přerov
|19
|9
|2
|1
|7
|48:47
|32
|5
Jihlava
|17
|9
|1
|1
|6
|40:38
|30
|6
Vsetín
|19
|5
|6
|2
|6
|57:54
|29
|7
Zlín
|19
|7
|2
|2
|8
|51:55
|27
|8
Třebíč
|19
|7
|2
|2
|8
|45:52
|27
|9
Tábor
|19
|7
|1
|3
|8
|54:56
|26
|10
Poruba 2011
|18
|7
|1
|2
|8
|50:48
|25
|11
Frýdek-M.
|18
|6
|1
|4
|7
|51:54
|24
|12
Sokolov
|18
|2
|7
|1
|8
|42:57
|21
|13
Pardubice B
|19
|4
|3
|2
|10
|44:61
|20
|14
Chomutov
|18
|5
|0
|4
|9
|44:56
|19
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup