Předplatné

Jihlava poprvé vyhrála v nové hale. Kolín smetl Zlín 6:0, uspělo i béčko Pardubic

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly doma Sokolovu 4:5 a třetí Přerov prohrál ve Frýdku-Místku 1:2.

V Jihlavě byla poprvé k dispozici plná kapacita stadionu a na tribuny Horácké arény si našlo cestu téměř 6000 fanoušků. Dukla se ujala vedení v 5. minutě po gólu Tomáše Harkabuse. Na 2:0 zvýšil ve druhé třetině z přesilovky Matouš Menšík. Slavii se sice podařilo dát rychle kontaktní branku, ale následně Jan Strejček opět z přesilovky vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Slavia se po gólu Vojtěcha Poláka opět dostala na dostřel, na víc se už Pražané nezmohli. Naopak Dukla ve třetí třetině přidala další dvě branky. Slavia prohrála teprve počtvrté v sezoně a po sérii šesti vítězství.

Litoměřice nevyužily příležitost přiblížit se Slavii na čtyři body. Kolín doma deklasoval Zlín 6:0 a posunul se na páté místo. Své první čisté konto v ročníku udržel brankář Jakub Soukup. Berani prohráli podruhé ve třech dnech. Vsetín doma prohráli 2:5 s Táborem, který si připsal třetí vítězství v řadě.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
60Detail
LIVE
21Detail
LIVE
25Detail
LIVE
31Detail
LIVE
45Detail
LIVE
52Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia181221360:3541
2Litoměřice181012562:4634
3Přerov18921647:4332
4Jihlava17911640:3830
5Kolín18813649:4129
6Vsetín18552654:5227
7Třebíč18722744:4927
8Zlín18721849:5226
9Poruba 201117712748:4525
10Frýdek-M.18614751:5424
11Tábor18613851:5423
12Sokolov17271741:5221
13Pardubice B183321040:6017
14Chomutov17404940:5516
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů