Jihlava poprvé vyhrála v nové hale. Kolín smetl Zlín 6:0, uspělo i béčko Pardubic
Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly doma Sokolovu 4:5 a třetí Přerov prohrál ve Frýdku-Místku 1:2.
V Jihlavě byla poprvé k dispozici plná kapacita stadionu a na tribuny Horácké arény si našlo cestu téměř 6000 fanoušků. Dukla se ujala vedení v 5. minutě po gólu Tomáše Harkabuse. Na 2:0 zvýšil ve druhé třetině z přesilovky Matouš Menšík. Slavii se sice podařilo dát rychle kontaktní branku, ale následně Jan Strejček opět z přesilovky vrátil domácím dvoubrankové vedení.
Slavia se po gólu Vojtěcha Poláka opět dostala na dostřel, na víc se už Pražané nezmohli. Naopak Dukla ve třetí třetině přidala další dvě branky. Slavia prohrála teprve počtvrté v sezoně a po sérii šesti vítězství.
Litoměřice nevyužily příležitost přiblížit se Slavii na čtyři body. Kolín doma deklasoval Zlín 6:0 a posunul se na páté místo. Své první čisté konto v ročníku udržel brankář Jakub Soukup. Berani prohráli podruhé ve třech dnech. Vsetín doma prohráli 2:5 s Táborem, který si připsal třetí vítězství v řadě.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|2
|1
|3
|60:35
|41
|2
Litoměřice
|18
|10
|1
|2
|5
|62:46
|34
|3
Přerov
|18
|9
|2
|1
|6
|47:43
|32
|4
Jihlava
|17
|9
|1
|1
|6
|40:38
|30
|5
Kolín
|18
|8
|1
|3
|6
|49:41
|29
|6
Vsetín
|18
|5
|5
|2
|6
|54:52
|27
|7
Třebíč
|18
|7
|2
|2
|7
|44:49
|27
|8
Zlín
|18
|7
|2
|1
|8
|49:52
|26
|9
Poruba 2011
|17
|7
|1
|2
|7
|48:45
|25
|10
Frýdek-M.
|18
|6
|1
|4
|7
|51:54
|24
|11
Tábor
|18
|6
|1
|3
|8
|51:54
|23
|12
Sokolov
|17
|2
|7
|1
|7
|41:52
|21
|13
Pardubice B
|18
|3
|3
|2
|10
|40:60
|17
|14
Chomutov
|17
|4
|0
|4
|9
|40:55
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup