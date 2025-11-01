Stop baráži! Podnikatel ze Zlína navrhuje systém z doby covidu. Oporu hledá i u právníků
Vznikla silná aktivita proti stávajícímu hracímu plánu hokejové extraligy, která se stala víceméně uzavřenou soutěží. Proti tomu brojí Robert Háp (53) ze Zlína, jenž založil platformu Stop baráži!, kde sbírá podporu a hodlá prosadit záměr přímého postupu a sestupu. „Letošní baráž mezi Olomoucí a Jihlavou byla asi poslední kapka,“ říká v rozhovoru pro iSport podnikatel a velký hokejový fanoušek. Chce se opřít o názory právníků a případně i o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nového účastníka nejvyšší soutěže by rád viděl už v příští sezoně.
Co vás nejvíc naštvalo na sérii Olomouc-Jihlava (4:0 na zápasy)? To, že se kvůli nevyhovujícímu stadionu Dukly odehrála výhradně na Hané?
„Přesně tak. Fakticky se ukázalo, že vůbec nemá smysl baráž hrát. Obdivuju týmy z první ligy, že v takto nerovných podmínkách utrácejí peníze. O rok dřív totéž potkalo Vsetín (musel hrát v Brně), který si aspoň vytvořil pseudodomácí prostředí. To, co potkalo Jihlavu, byl vrchol absurdity. Unavený, zmlácený tým z Maxa ligy přijde do baráže a ještě musí hrát všechny zápasy venku. Takhle ani nemá smysl sport dělat. Napadá mě k tomu jeden příměr.“
Povídejte.
„Jako kdyby při maratonu jeden běžec vyběhl od startu, druhý na něho čekal na čtyřicátém kilometru a začali závodit, kdo je lepší.“
Co vás ještě štve?
„Hokej jsem hrál, sleduju ho. Býval jsem sponzorem Zlína. Cílem českého hokeje je rozšíření základny, zvýšit konkurenci. Ale tento krok je úplně proti tomu. V první lize klesají návštěvy, zájem, úroveň. To musí každý vidět. Pohřbívá to Zlín, Porubu, Jihlavu, Tábor, Chomutov a další kluby. Baráž probíhá poslední roky stejně. Skončí, chvíli jsou emoce. Řekne se, že takto to nemá smysl. Tahle vlna trvá týden, čtrnáct dnů a pak vyprchá. My ji chceme vzedmout.“