Baráž bude dál! Hokejové šéfy výzva nepřesvědčila. Ve Zlíně byl krátký bojkot

Na začátku prvoligového derby vyjádřili hokejisté Zlína a Vsetína podporu iniciativě Stop baráži!
Vsetín otočil derby ve Zlíně
Kapitán Jihlavy Tomáš Čachotský v akci v prvním zápase v nové hale proti Zlínu
Novou epochu v Horácké aréně zahájili jihlavští hokejisté porážkou
Aktivita Stop baráži!, s níž se spolek v čele s podnikatelem Robertem Hápem ze Zlína písemně obrátil na vedení českého hokeje, nebude slavit úspěch. Obsah dopisu se šéfům nelíbí a nebude na tuhle výzvu reagovat změnou hracího řádu. Nevnímá „protestanty“ jako partnery k jednání o pravidlech prostupnosti extraligy a Maxa ligy. I na konci této sezony se tedy uskuteční série mezi vítězem play off první ligy a posledním celkem nejvyšší soutěže.

V oficiální odpovědi, která je podepsaná prezidentem APK Janem Tůmou a Martinem Loukotou, ředitelem extraligy, stojí: „Vedení APK LH obsah výzvy Stop baráži! vzalo na vědomí, ale nesouhlasí, že extraligové kluby jednají protiprávně, nebo že by smlouva o převzetí řízení soutěže byla neplatná. APK LH se neztotožňuje s názorem, že jedinou správnou podobou prostupností dvou nejvyšších tuzemských hokejových soutěží je přímý postup a sestup. Máme za to, že ELH mají hrát ty nejlepší kluby, a že přímé měření sil v podobě baráže je cestou, jak spravedlivě poměřit, zda je nejlepší tým první ligy skutečně sportovně lepší než nejhorší tým ELH. Výčet utkání, které musí v období od konců základních částí soutěží sehrát prvoligové týmy je čistě záležitostí herního systému Maxa ligy, který z pozice ELH nemáme šanci jakkoliv ovlivnit.“

Zástupcům svazu se nelíbí ani rétorika, jakou žádají nespokojení příznivci úpravu pravidel. Navíc prý uvádějí v dopise zavádějící informace. Jaké konkrétně, to nesdělili.

„Partnery pro jednání v našich očích zůstávají kluby Maxa ligy sdružené v SPK LH a řídící orgán soutěže, tedy ČSLH. Na půdě APK LH se tématem pravidelně zabýváme a diskutujeme o herním systému nejvyšší soutěže včetně baráže, a podobný nátlak a volené narativy dle našeho názoru výsledek nemohou urychlit ani ovlivnit. Skrze SPK LH jsme mimo jiné opakovaně iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme však žádný takový návrh neobdrželi a z některých mediálních výstupů představitelů SPK LH prozatím ani nevidíme snahu o konstruktivní jednání,“ uvedli Loukota s Tůmou v reakci na výzvu Hápa a spol.

Deset sekund stáli, až pak se rozjela hra

Proti stávajícím pořádkům „protestovali“ i samotní aktéři středečního derby Maxa ligy mezi Zlínem a Vsetínem. Prvních deset sekund hry po vzájemné dohodě klubů bojkotovali, až pak se rozjela hra.

Ani tento pokus ovšem nebude mít ve finále žádný efekt. „Je to iniciativa, která má význam, i když někdo říká, že si toho nikdo nahoře nevšimne,“ uvedl po utkání vsetínský trenér Daniel Babka. „Kluby v první lize dávají do hokeje prostředky, snaží se ho dělat na dobré úrovni. A chtějí mít naději, aby se mohli dostat do extraligy, která má kvalitu a zvuk,“ dodal.

Hráči záměr podpořili. „Před zápasem nám bylo řečeno, že se tak domluvily kluby a fankluby. Je to něco, o co se v té lize bojuje. Ale já jsem obyčejný hráč, nevím, co na to říkat. Ze sportovního hlediska by bylo samozřejmě lepší, kdyby byly soutěže víc průchozí,“ prohlásil vsetínský útočník Petr Straka.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia191321365:3644
2Litoměřice191012663:5034
3Kolín19913652:4232
4Přerov19921748:4732
5Jihlava17911640:3830
6Vsetín19562657:5429
7Zlín19722851:5527
8Třebíč19722845:5227
9Tábor19713854:5626
10Poruba 201118712850:4825
11Frýdek-M.18614751:5424
12Sokolov18271842:5721
13Pardubice B194321044:6120
14Chomutov18504944:5619
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup
