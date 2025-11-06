Hyského šachy na Turky: absence a dilemata před Slavií. Vydrží Durosinmi?
Do hlavní fáze Evropské ligy vtrhla Viktoria Plzeň skvěle. Tři zápasy neprohrála, naposledy senzačně skolila v Itálii AS Řím. Na mezinárodní scéně se tým podruhé představí pod kuratelou Martina Hyského, který s týmem na lavičce oslavil pět výher po sobě. V cestě stojí silné a nebezpečné Fenerbahce. Viktoria musí myslet i o kus dál, už v neděli přijde na řadu kruciální šlágr Chance Ligy proti Slavii. Jak ovlivní náročný program skladbu plzeňské jedenáctky?
Na předzápasovém tréninku v Luční ulici chyběl zraněný kapitán Matěj Vydra, naopak s mužstvem už byli Denis Višinský a Karel Spáčil. Jiří Panoš zůstává v rekonvalescenci, dlouhodobě mimu hru je Jan Kopic. Na soupisce pro Evropskou ligu schází zkušený Lukáš Hejda. Dvouzápasový trest za vyloučení proti Malmö si ještě odpykává Merchas Doski.
Plzeň má před reprezentační pauzou nabitý program a na duel s aktuálně druhým celkem turecké ligy počítá řadu absencí. „Ze sestavy nic neprozradím, ale skládala se nám celkem v pohodě,“ zmínil den před výkopem plzeňský kouč Martin Hyský.
Téměř jasné je využití rozjetého Prince Adua, jehož nepustí karty do následného ligového šlágru se Slavií. Trenéři mohou naopak přemýšlet nad vytížením Rafia Durosinmiho, u něhož mohou být tři těžké zápasy v týdnu od začátku příliš. Na Slavii bude nigerijský hroťák nutně potřeba, proti Fenerbahce může dojít k posunutí Adua na hrot a vznikne šance pro Christophea Kabonga, který ale nehraje v ideální formě.
„Pro mě je nejdůležitější zápas vždycky ten nebližší. Koncentrujeme se na čtvrtek. O sestavě nechci mluvit. Rotace, nerotace… Kádr v Plzni je extrémně silný, extrémně vyrovnaný. Mám důvěru ve všechny hráče. Chci, abychom přemýšleli všichni jenom o dnešním zápase, nic jiného nás v tuhle chvíli nezajímá,“ zdůraznil Hyský.
Jemelka: Změna struktury hry zatím přináší ovoce
V pěti zápasech po nástupu na plzeňskou lavičku zůstává bodově stoprocentní, využívá hráče na různých pozicích. Cheick Souaré nebo Karel Spáčil zvládají úkoly na kraji hřiště i uprostřed pole, francouzský technik naposledy v Teplicích nádhernými přihrávkami přispěl k oběma plzeňským trefám. Na pozici pravého beka si zvyká mladý Jan Paluska (20), ofenzivnější postavení má po Hyského nástupu křídelník Amar Memič.
Nový plzeňský kouč vychází z rozestavení 4-2-3-1, které se ale mění v ofenzivním a defenzivním postavení. Hyský hraje s týmem pomyslné šachy, pro soupeře rád zůstává nečitelný a záleží mu na tom, aby jím vybraní jedinci na hřišti zvládali různé posty i úkoly.
„Je to jiné, ale třeba při výstavbě hry jsme vzadu ve trojce. Stopera jsem hrál i předtím, žádný problém s tím nemám. Změna struktury hry tam trošku je, zatím to přináší ovoce,“ reagoval na dotaz Sportu zkušený zadák Václav Jemelka.
Viktoria má za sebou snový start v hlavní fázi Evropské ligy. Začala remízou na Ferencvárosi (1:1), o výhru přišla v Maďarsku akcí v posledních vteřinách zápasu. Ve druhém kole si doma suverénně poradila se švédským Malmö (3:0 pod dočasným hlavním koučem Markem Bakošem), v evropské premiéře s Martinem Hyským na lavičce senzačně zvítězila v Římě proti favorizovanému AS 2:1.
Ve vrcholící podzimní části jsou ale velice důležité i zápasy v lize, kde se Západočeši přiblížili na dostřel úplné špičce. V neděli hostí Slavii, v případě výhry se obhájci titulu přiblíží v tabulce na pouhé dva body.
Za Miroslava Koubka nebyla v Plzni zásadní rotace zvykem, v programu neděle – čtvrtek – neděle se ale tentokrát nabízí zátěž víc rozložit. Třeba po domácí výhře na Baníku (2:0) Hyský protočil sestavu v následujícím MOL Cupu v Nových Sadech na sedmi postech. Tolik změn proti silnému soupeři na mezinárodní scéně nelze čekat, vzhledem k nedělní Slavii ale sestavy dvou následujících zápasů budou v případě Plzně určitě odlišné.
Pravděpodobné sestavy
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Markovič, Jemelka - Červ, Zeljkovič - Memič, Ladra, Kabongo - Adu.
Fenerbahce: Ederson - Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown - Yüksek, Álvarez - Nene, Asensio, Aktürkoglu - Nasírí.
Absence: Doski (disc. trest), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce), Panoš, Spáčil, Višinský, Vydra (všichni nejistý start) - Kahveci (zranění), Tosun (rozhodnutí trenéra), Becao, Elmaz, Fall, Mercan, Mor, Yandas (všichni nejsou na soupisce).
|Speciální program pro fanoušky
Do plzeňských klubových barev červené a modré se opět zbarví celé Štruncovy sady, program je připravený už hodinu před zápasem. Přímo v Doosan Areně proběhne unikátní fire-live music show včetně speciálního hosta – KJ Sax. Známá saxofonistka vystoupí společně s viktoriánským DJ a bude také součástí předzápasové show, která bude doprovozena speciálními efekty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off