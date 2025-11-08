Střídání? Je to vždycky pade na pade, bránil se kouč Zlína po porážce. Chyběl mu Nombil
Smutný zápas pro Zlín, podzimní kometu fotbalové Chance Ligy. Proti Bohemians (0:1) po aktivním vstupu nezvládl druhý poločas, v němž dostal gól od Bensona Sakaly a už nestihl zareagovat. Nemohl trenér Bronislav Červenka reagovat dříve střídáním? I tohle se na Letné řešilo. Domácí po porážce vypadli z první šestky, uvolnili v ní místo Hradci Králové.
Trenére, neměl jste střídat dříve? Chystal jste si za lajnou tři hráče, ale než jste je stihl poslat na hřiště, inkasovali jste rozhodující branku.
„Nevím, možná to chtělo vystřídat dřív. Vždycky se rozhodujete v ten moment. Chcete střídat Kanua a on chvilinku předtím ukáže krásný brejk. A Bárt (Bartošák) ho nádherně doplní. Je to pokaždé pade na pade. Vidíte, že klukům malinko dochází síly a oni potom ukážou, že je ještě mají. Člověk si říká, že do toho nechce sáhnout. Je to na mém rozhodnutí.“
Chyběl vám ve středu hřiště distancovaný Cletus Nombil?
„V současné formě měl Nombil asi nejlepší formu z našich hráčů. Ale karty přichází. Musíme ho umět nahradit, poradit si i bez něj. Myslím, že nahrazení Tomem (Ulbrichem) bylo správné řešení. Dostal se do dvou krásných situací. Chtělo to jen větší přesnost v zakončení.“
Čekal jste herně víc?
„Zápas pro nás nedopadl dobře, porážka 0:1 mrzí. Přitom jsme do něj vstoupili dobře, aktivně. V prvním poločase jsme byli dominantnější, akorát jsme nedokázali vstřelit gól. Ve druhé půli nám, nevím proč, malinko začaly odcházet síly. Hlavně ve středu hřiště jsme začali propadat, ztrácet míče. Dvacet, pětadvacet minut jsme měli pomalejší nohy, nepřesnou rozehru. Dávali jsme soupeři jednoduché míče zadarmo a on si dokázal vytvořit přechody, do naší ne úplně kompaktní obrany, zajímavé situace. Jednu realizoval v gól po snůšce našich chybiček. Dali jsme mu trošku návod k tomu, jak na nás. Mysleli jsme si, že jim ztěžknou nohy po náročném středečním zápase v poháru. Ale stalo se to naopak spíš nám. Musíme se nad tím zamyslet a říct si proč. Někteří hráči přestali být dynamičtí a přesní.“
Na konci jste nicméně sahali po vyrovnání. Proč to nedopadlo?
„Je to škoda. Mohli jsme srovnat. Dneska nám bohužel hlavičkové zakončení moc nevycházelo. Dvakrát nebo třikrát jsme měli úplně jednoduché míče na malém vápně. Asi by nám to tam nepadlo, i kdybychom hráli dalších pětadvacet minut.“
Neprosadil se ani útočník Stanley Kanu. Ukázalo se, že mu tento typ utkání tolik nesedí?
„Jestli chce hrát a být přínosný pro tým, musí si poradit se všemi typy zápasů. Nejsem s těmi brejkovými. Někdy to chtěl urvat sám, místo aby podržel míč a počkal si na podporu spoluhráčů. Měl to zklidnit a až potom jít do finální fáze.“
Vyhrajete v Jablonci a pak necháte body Bohemians. Lepší by to bylo naopak, ne?
„Štve to. Chceme, aby se fanoušci radovali doma ze tří bodů. Ne abychom získali bod anebo prohráli. Musíme se z toho poučit a být agresivnější, efektivnější, důslednější. Víc se do toho tlačit. Měli jsme dost situací na to, abychom aspoň ten bod dokázali urvat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu