Předplatné

Slavia potvrdila formu. Zvládla předehrávku s béčkem Pardubic a vede o třináct bodů

Hokejisté Slavie porazili rezervu Pardubic a vedou Maxa ligu o třináct bodů
Hokejisté Slavie porazili rezervu Pardubic a vedou Maxa ligu o třináct bodůZdroj: HC Dynamo Pardubice
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti zápasů. Dynamo zmírnilo porážku ve třetí třetině. Ostatní týmy ve 20. kole nastoupí až v sobotu.

V dresu Slavie se postarali o góly útočníci Jan Knotek první třetině a Jake Gricius ve druhé. O čisté konto připravil Jaroslava Pavelku ve 48. minutě Michal Hrádek. Svěřenci staronového kouče Richarda Krále, který převzal Pardubice B minulou sobotu, prohráli po sérii tří výher a zůstali v tabulce předposlední.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia201421367:3747
2Litoměřice191012663:5034
3Kolín19913652:4232
4Přerov19921748:4732
5Jihlava17911640:3830
6Vsetín19562657:5429
7Zlín19722851:5527
8Třebíč19722845:5227
9Tábor19713854:5626
10Poruba 201118712850:4825
11Frýdek-M.18614751:5424
12Sokolov18271842:5721
13Pardubice B204321145:6320
14Chomutov18504944:5619
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů