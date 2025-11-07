Slavia potvrdila formu. Zvládla předehrávku s béčkem Pardubic a vede o třináct bodů
Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti zápasů. Dynamo zmírnilo porážku ve třetí třetině. Ostatní týmy ve 20. kole nastoupí až v sobotu.
V dresu Slavie se postarali o góly útočníci Jan Knotek první třetině a Jake Gricius ve druhé. O čisté konto připravil Jaroslava Pavelku ve 48. minutě Michal Hrádek. Svěřenci staronového kouče Richarda Krále, který převzal Pardubice B minulou sobotu, prohráli po sérii tří výher a zůstali v tabulce předposlední.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2
Litoměřice
|19
|10
|1
|2
|6
|63:50
|34
|3
Kolín
|19
|9
|1
|3
|6
|52:42
|32
|4
Přerov
|19
|9
|2
|1
|7
|48:47
|32
|5
Jihlava
|17
|9
|1
|1
|6
|40:38
|30
|6
Vsetín
|19
|5
|6
|2
|6
|57:54
|29
|7
Zlín
|19
|7
|2
|2
|8
|51:55
|27
|8
Třebíč
|19
|7
|2
|2
|8
|45:52
|27
|9
Tábor
|19
|7
|1
|3
|8
|54:56
|26
|10
Poruba 2011
|18
|7
|1
|2
|8
|50:48
|25
|11
Frýdek-M.
|18
|6
|1
|4
|7
|51:54
|24
|12
Sokolov
|18
|2
|7
|1
|8
|42:57
|21
|13
Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20
|14
Chomutov
|18
|5
|0
|4
|9
|44:56
|19
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup