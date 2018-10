Slavia znovu slaví a stoupá tabulkou. Chceme ještě výš, říká kapitán Novák

Slavia poprvé udeřila až v 51. minutě, a to navíc ve vlastním oslabení. Druhý gól pak padl až minutu před koncem po chybě soupeře. Cítíte, že pro vás bude letos klíčové vyhrávat tyto těsné zápasy?

„Samozřejmě, dvě třetiny to bylo vyrovnané a šance byly na obou stranách. Mrzelo mě to, že jsme dvakrát faulovali ve vlastní přesilové hře a nemohli jsme si tak v početní výhodě pořádně zahrát. Litoměřice jsou na tom teď v tabulce podobně jako my, ale my chceme být rozhodně výš, než zatím jsme."

Tušíte, že letos Slavia nebude dávat tolik gólů a bude tak důležité úspěšně do konce dotahovat podobná utkání, jako bylo to dnešní?

„Je třeba říct, že ani v minulé sezoně jsme se zrovna neúčastnili nějakých přestřelek, i tehdy nás ve skórovaní trochu tlačila pata... Letos očividně musíme hrát na to, abychom dostali co nejméně gólů a dali jich více než soupeř. Já vím, není to odpověď, kterou chcete slyšet, ale je to tak. Bude pro nás klíčové hrát dobře do obrany. Když hrajeme dobře dozadu, pak můžeme vyrábět protiútoky a bylo to vidět i dnes u našeho prvního gólu. Nicméně produktivitu je třeba zlepšit."

Musím říct, že projev mužstva se mi v této sezoně zdá urputnější a bojovnější než byl v té minulé. Může to být vlivem mladých energických tváří?

„Podle mého názoru to je spíš práce celého týmu. Trenér nám nastavil aktivní způsob hry, a to nám vyhovuje a jsme spokojení. Když ho dál budeme dodržovat, budeme bojovat a hrát zarputile, tak budeme schopni hrát s každým soupeřem."

Slavia vyhrála pátý zápas z posledních šesti, a to poté, co ročník načala třemi porážkami. Co se v týmu stalo?

„Na začátek jsme chytli trochu těžší soupeře a svou roli sehrála i nervozita. Nejen od mladých, ale od všech. Jenže pak jsme vyhráli bitvu proti Kadani, všichni jsme si začali víc věřit, začali jsme dávat góly a přišla várka sebevědomí. Musím kluky pochválit i za další zápasy, vyhrát jsme podle mě měli i v Třebíči (porážka 1:2 po samostatných nájezdech), ale tam nás potrápila naše střelecká potence."

Tým před sezonou výrazně omladil, vy jste naopak mazák ostřílený i z mezinárodní scény. Cítíte, že si od vás mladé tváře snaží něco vzít?

„Snad jo, byl bych strašně moc rád, kdyby to tak bylo, ale sám vím, že někteří si neberou vůbec nic (smích)."