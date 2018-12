Jágr dře, potěšil i seniory. Chystá návrat a čelil otázkám na postup

Po sobotní porážce ve šlágru 35. kola Chance ligy s Jihlavou (2:5) byla kladenská kabina už prázdná. Více než dvě hodiny po zápase v posilovně Rytířů zůstal jediný člověk. Poctivě makal, natahoval při sprintech gumu, kterou používá i na ledě.

Jaromír Jágr sešel ze střídačky, na níž působí v roli poradce, konzultanta i mentora, a dal se do tréninku. Kdy se vrátí? Sám to zatím nechce příliš komentovat. „Nevím, uvidíme,“ říká opatrně. Nic nechce uspěchat. V akci se objeví v době, až bude cítit, že je maximálně nachystaný. Aby co nejvíce pomohl týmu. „Jednou se vrátím! Ale teď nechci slibovat, kdy to bude,“ říkal na konci listopadu, když v klubu uvítal Tomáše Plekance, navrátilce z NHL. Ten už za Rytíře stihl odehrát čtyři partie, z toho tři vítězné.

Sám legendární majitel na ledě ale chybí. „Neustále se mě lidi ptají, kdy to bude. Občas zazní i pochyby, jestli bude hrát. Na to vždycky odpovím stejně: kdyby nechtěl hrát, nedřel by na sobě jako kůň. Poctivě trénuje s áčkem, potom si ještě přidává. Občas chodí na led i v noci,“ reaguje za Rytíře mluvčí klubu Vít Heral.

Konkrétní datum ale ještě na stole není. „Jarda mi říkal, že to bude po Novém roce. Ale usmíval se při tom. U něj prostě nikdy nevíte, může to být i dřív. Každým zápasem jsme na to nachystaní,“ dodal Heral.

Jaromír Jágr si našel čas i na kladenské seniory • Foto Rytíři Kladno

Kladno dnes čeká duel na Slavii (od 18 hodin), ve středu se doma představí ve vánočních dresech proti Přerovu. Do konce roku Rytíře čekají potom ještě tři zápasy. A není vyloučené, že v některém z nich už se slavný majitel představí. Když ne, tak zkraje ledna.

„Kohokoliv potkám, tak se mě na to zeptá. Mám i spoustu telefonátů. Každého ho to zajímá,“ přiznává Heral. Jágr odehrál poslední ostrý ligový zápas v únoru, kdy ho vyřadil ze hry ostrý atak havířovského útočníka Marka Sikory.

Občas objeví skeptické hlasy, jestli vůbec ještě někdy bude hrát, ale s tím na dvojnásobného vítěze Stanley Cupu a olympijského šampiona z Nagana nechoďte. „Věřím, že jsem bojovník. Vždycky jsem byl bojovník. A i když to nejde, jak by si člověk představoval, vzdávat to určitě nebudu,“ řekl k tomu nedávno.

S áčkem pravidelně chodí na led. Při zápasech se realizuje na střídačce. Hráče povzbuzuje, předává poznatky, zaměřuje se na detaily.

„Každá rada od takové persony je neuvěřitelně cenná. Vždycky k tomu říkám: koho víc bychom tam mohli mít? Může nám jedině pomoct. Je důležité ho poslouchat,“ tvrdí obránce Martin Kehar, jenž si užívá i to, že přímo na ledě hraje vedle Plekance. Další prvotřídní osobnosti.

„Vždycky, když Pleky hraje, tak mi přijde, že je to úplně jiný zápas. Vyhecovanější. Přijdou lidi, má to jinou energii,“ velebí účastníka jedenácti světových šampionátů, který svůj čas mixuje mezi Rytíře a Kometu. Prioritou je ale Kladno. A snaha pomoct mu vrátit se do extraligy.

Jaromír Jágr si zvládl popovídat i s imitátorem Elvise Presleyho • Foto Rytíři Kladno

To je i Jágrovo přání. Novináři nejsou jediní, kteří se na termín návratu ptají. V adventní čas navštívila hokejová legenda i kladenský domov pro seniory. Jeden z nich Jágrovi adresoval při diskusi emotivní apel. „Kdy už postoupíte zpátky do ligy? Musíte to stihnout, dokud jsem ještě na světě!“ pousmál se jeden z důchodců, jinak skalní kladenský fanoušek.

Zazněl i další dotaz: „Kdy se dočkáme dalších Jágrů?“ Odpověď: „Co se má stát, se stane. Všechno má svůj čas. Děti mám rád, ale musím na to být připravený,“ vykládal Jágr. Reportáž z domova pro seniory, kterou zprostředkoval útočníkův dlouholetý kamarád Lubomír „Čužák“ Rys, se objevila i na oficiální aplikaci Jágr 68, která se dá stáhnout do telefonu, a objevují se v ní novinky o kladenském idolu.

Senioři měli ze setkání obrovskou radost, byl to pro ně zážitek. I díky společným fotografiím a podpisům. Objevil se také imitátor Elvise Presleyho. „Viděl jsem, že si program senioři užívali, smáli se. To mě potěšilo,“ reagoval sám slavný útočník, který v únoru oslaví 47. narozeniny.

Jeho místo je ale stále na ledě. Jeho návrat se blíží. Nechce nic uspěchat, dobře ví, že to hlavní přijde v play off. A potom případně i ve vytoužené baráži. Spojení Jágr – Plekanec by mělo být hlavním trumfem v cestě zpátky do extraligy.

Splnil by se tím sen nejenom kladenského seniora… Ale celého města.