Jágr zářil, bral 0+2 a hrál i oslabení: Potřebuju zase dostat hlad po gólech | iSport.cz

Nejdříve na děkovačku vyběhli všichni hráči. Jágr zůstal v kabině. Ale když ho celý kotel začal vyvolávat, přišel i on. Majitel. Legenda s číslem 68. „No, abych řekl pravdu, už jsem byl svlečený. Byl jsem na kole. Museli pro mě dojít,“ pousmál se.

Předtím jste hrál v Havířově, teď v Kladně. Bylo znát domácí prostředí?

„Pro mě to má jednu ohromnou výhodu, že je tady malé hřiště. Nemusím tolik bruslit, můžu hrát více u mantinelů. Což jsem vždycky měl rád. Hlavně člověk nemusí nikam cestovat pět hodin. A hraje se před domácími fanoušky.“

Cítil jste se lépe než předešlé utkání?

„To určitě ano. Doufám, že se to bude zlepšovat a zlepšovat.“

Měl jste i dvě gólové přihrávky, takže spokojenost?

„Spíše spokojenost z toho, že jsme se udrželi ve třetině, když jsme to potřebovali. Což je důležité. Skóre 3:2 o tom sice nevypovídá, ale myslím si, že jsme měli zápas v klidu pod kontrolou.“

Takže se cítíte lépe a lépe?

„Nehrál jsem rok. To i kdyby mně bylo třiadvacet, je hrozně dlouhá pauza. Ale i v úterý na tréninku jsem se cítil dobře, byl jsem překvapený, že jsem nebyl unavený. Uvidíme, jak to půjde dál. Důležité zápasy teprve přijdou. Věřím, že budou lepší a lepší.“

Tělo vás tedy nebolí?

„Ne, vůbec ne.“

Jste překvapený?

„Prostě se cítím dobře. Bez únavy. Naopak bych teď v klidu mohl jít hrát další zápas. Osobní souboje jsou v pohodě. Mám 117 kilo, takže v tomhle ohledu mi pomáhá, jak jsme hráli. Pokud tě někdo nebude nutit hrát u tebe v třetině nebo nahoru dolů, tak ta moje kila mojí ohromnou výhodu. Pokud budu hrát jenom v ofenzivní třetině, je to v pohodě.“

Je znát, že jste fyzicky výborně připravený.

„Já jsem trénoval, i když jsem nehrál. Jde spíše o to, že na trénincích do mě hráči nešli naplno, takže jsem nevěděl, jaké to bude v osobních soubojích. Zápasová reakce je jiná. I rychlost. Ne zrovna rychlost bruslení nahoru dolů, ale myslím to, že se člověk musí v daleko kratší době rozhodnout, co udělat. Rychlost rozhodování je jiná, to se nedá natrénovat.“

Po utkání v Havířově jste říkal, že máte 118 kilo. Věříte, že něco shodíte?

„Doufám, že postupně to půjde dolů, jak budu hrát. Pomůže i to, že před zápasy nemůžu tolik jíst. Když se hraje od šesti, naposledy si něco dám ve dvanáct. Ani po utkání člověk nemá moc chuť, ani hlad. Ono se to nějak urovná, půjde to postupně dolů. Zase by byl nesmysl, abych shodil rychle. Třeba na 102 nebo 103 kilo. To by mi moc nepomohlo. Věřím, že díky zápasům se dostanu do tempa. A naopak možná i kila navíc mi pomůžou. Aspoň má tělo z čeho brát. Právě z toho tuku.“ (usměje se)

Vybavujete si, kdy jste hrál naposledy oslabení? Proti Ústí ano.

„To bylo hlavně proto, abych se dostal do únavy. Aby mi to něco dalo. Abych si řekl: Jo, mělo důvod hrát. Proto jsem si chtěl jít zahrát i v oslabení, abych byl častěji na ledě. To byl jediný důvod. Když bude play off, asi tak často na oslabení chodit nebudu. Uvidíme.“

Máte z hokeje velkou radost? Jste opět ve svém živlu?

„Radost člověk má vždycky, když něco dělá, a není unavený. Pokud je z toho navíc pozitivní výsledek… To byl hlavní důvod, proč jsem se vždycky snažil trénovat navíc. Abych si zápas mohl užít. Abych se netrápil. Nesnáším situace, kdy musím jít nadoraz. To mi vždycky říkal už táta, že nejsem takový bojovník. Že musím mít natrénováno víc než ostatní, abych si to užil. Situace, kdy musím jít na sto procent, úplně nadoraz, nemám rád. Proto se snažím trénovat tvrději než při zápase. Abych si ho mohl užít. Nejhorší je, když je člověk unavený a ví, že musí něco udělat, musí dát gól. Z toho je největší frustrace. Kdy vy musíte a víte, že nemáte z čeho brát.“

Co ještě potřebujete?

„Potřebuju do sebe dostat soutěživost. Zápal. Výzvu bojovat o puk, snažit se dát gól. Když je člověk mladej, je mu dvaadvacet, tak tím žije. Jeho jediná touha je dát gól, to jsem měl taky. Proto jsem vyhrával bodování. Když je člověk starší, přemýšlí jinak. Má radost, když jiní dávají góly, když se vyhrává. Ani nemusí on být ta postava, která rozhoduje. Potřebuju zase dostat hlad po gólech. A já věřím, že postupně to přijde. Protože vím, že se to ode mě bude čekat.“

V play off hlavně.

„Doufám, že jo! Uvidíme. Jak to bude vypadat. Nesmíme předbíhat, všechno má svůj vývoj.“

Jak vám na ledě pomáhá oblíbený parťák Tomáš Plekanec?

„Samozřejmě hodně. Sehráli jsme spolu hodně zápasů, ví, co mi vyhovuje. Jak si najet. Nebojí se to vzít zpátky, znovu to rozjet. Nepanikaříme, nesnažíme se jenom odevzdat puk, když tam nikdo není otevřený. S ním je výhoda, že člověk má více puk na holi. Že nemusí lítat nahoru dolů jako mladej blázen a honit puk. Takhle ho má více na holi, určuje si tempo zápasu.“

Jak jste si užil závěrečnou děkovačku?

„No, abych řekl pravdu, už jsem byl svlečený. Už jsem byl na kole. Museli pro mě dojít.“ (usměje se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:16. J. Říha, 20:39. Jelínek, 46:04. Vampola Hosté: 08:53. Šťovíček, 59:58. Roubík Sestavy Domácí: Brízgala (Cikánek) – Nash, Zajíc, Zelingr, J. Říha, P. Hořava, Lakos – Jágr (A), Plekanec, Melka – Vildumetz, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Redlich – Š. Bláha. Hosté: Stezka (Volke) – D. Málek, M. Zdvořáček (A), Hes, Mert, Štochl – Šťovíček, Roubík (C), Schwamberger – Krliš (A), T. Jandus, Chrpa – Gottfried, Čermák, Tůma – Planý. Rozhodčí Valenta, Šindel – Coubal, Kokrment Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3831 diváků