Jihlavský Čachotský vzpomíná na Jágra: Šmarda ho kousl do lýtka a nepustil | iSport.cz

Chtěli jste Kladno?

„Teď už si není z čeho vybírat. Všichni v semifinále jsou dobří. Bylo jedno, koho dostaneme. V jejich týmu jsou výborní hráči, kteří mají něco za sebou. Je tam jeden z nejlepších v české historii. (Jaromír Jágr) Počítáme s tím, že to bude těžké. Ale věřím, že uspějeme. „Týmy jsou hodně vyrovnané. Šance jsou padesát na padesát. Doufám, že do baráže půjdeme my.“

Je pořád Jágr rozdílovým borcem?

„Ten hráč něco umí, něco zažil a bude nebezpečný. Ale my se soustředíme na celé Kladno, ne na Jágra. Jeden hráč sám stejně nic neudělá. I když může být rozdílový, stejně k tomu potřebuje tým.“

Vzpomínáte, jak hrál před čtrnácti a půl lety v Jihlavě naposledy?

„Jo, tohle si pamatuju. Honza Šmarda ho u autobusu kousl do lýtka a už nepustil. (úsměv) Vím, že se Jarda rozčiloval, že v zápase neměl nic.“

Bude to odlišná série než ve čtvrtfinále?

„Doufám, že to bude jiné než s Litoměřicemi. Čekám typický play off hokej. S Litoměřicemi to bylo těžké, měly bruslivý mančaft.“