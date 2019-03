Hrůza a kaluž krve! Jágr smolně kopl bruslí brankáře, zranil se i sám | iSport.cz

Jeden ostrý zásah hokejkou do ruky schytal hned na začátku zápasu i Tomáš Plekanec. Po úderu Davida Kajínka mu na střídačce zkoumali zápěstí, jestli není zlomené. Nebylo. Ale tohle téma se táhlo celým utkáním. Prásk přes ruce. Drží kosti? A viděl to někdo? Vylučuje se? Často ne. Podobných zákroků byste napočítali na obou stranách desítky. V nečistém zápase, který měl hodně povolený metr na různé zpomalovací fauly, se Dukla orientovala lépe. Měla hlavně výborný začátek, kde odskočila na dvougólový náskok. Dál už se nenechala předběhnout.

Rychle jste poznali, o co tady běží. O baráž, o možnost se vrátit do extraligy. Důkaz? Jak byli do emocí zataženi Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr, útočníci se stovkami startů v NHL, kteří mají za sebou velké reprezentační bitvy.

Diváci si automaticky kupují lístek i na ně dva, na dvě největší jména první ligy. Stárnoucí pardálové, jasně, prvnímu táhne na čtyřicet, druhému na padesát. Automaticky od nich nemůžete čekat zázraky, ale zvědavi na ně jste v každé bitvě, do které zasáhnou. Vždyť to jsou zástupci časů, kdy bylo českému hokeji ještě krásně. Na to se nezapomíná.

V Jihlavě jste je nemohli jen tak přehlédnout. Jágr, který se po roční pauze vrátil před play off, se několikrát srazil s mladšími protihráči. Hokej o všechno? Tuhle notu evidentně chytil. V zápalu boje se několikrát poštěkal se soupeřem. Ano, play off.

A jihlavskému brankáři Davidu Honzíkovi v půlce zápasu nechtěně způsobil krvavé zranění. Plekanec měl v tu chvíli dobrou šanci, Jágr cítil, že puk by mohl být volný kolem branky, tak se tam od zadního mantinelu přihnal. Jihlavský lídr Tomáš Čachotský se po něm ale vrhnul, v tu chvíli brusle padajícího Jágra zasáhla Honzíka do hlavy. „Ani jsem to pořádně neviděl, myslím, že ho tam Jarda nešťastnou náhodou kopnul do masky,“ uvedl Plekanec.

Popis trefil. Jágr hned zahodil emoce jiskřící bitvy a jel se podívat, jak na tom brankář je. Byl první, kdo na domácí lavičku signalizoval, aby honem dorazil doktor, protože na led kapala krev.

„Bylo to bruslí. Byla tam nějaká strkanice a zrovna myslím, že to byl Jágr. Padal a trefil mě patou přes mřížku. Naštěstí to dobře dopadlo, že mě brusle netrefila někam do krku nebo něco takového. Tohle je v pořádku,“ prohlásil Honzík.

Na 35 sekund musel do branky naskočit Niklas Lundström. Těžkou úlohu zvládl napůl. Jednu střelu chytil, bombu Plekance ne. Po chvíli se ale Honzík ohlásil sešitý a zase se vrátil do akce. Pak se zase jihlavská branka nadobro zavřela. Pokračování v úterý a ve středu v Kladně.

V Jágrově pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi byl vidět krvavý šrám i na jeho předloktí. Zaneřádil mu i dres. „To je z první třetiny. Soupeř mě omylem kopnul do žíly. Celou dobu to krvácelo. Nedá se nic dělat, takové je play off,“ řekl s úsměvem.

VIDEO | Honzík v krvi! Jágr ho nešťastně kopl bruslí do masky