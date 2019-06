Zvrat v Chomutově! Dohoda s novým majitelem padla, Veverka chce postup | iSport.cz

„S panem Soukupem jsme bohužel nenašli shodu nejen v pohledu na aktuální ekonomickou situaci, ale zejména také nad dalším směřováním celého hokejového klubu. Z těchto důvodů jsme jednání o převodu vlastnictví ukončili a rozhodli se vydat jiným směrem,“ uvedl Veverka.

Důvod, proč k dohodě nakonec nedojde, je podle všeho Soukupovo rozhodnutí nejprve klub ekonomicky stabilizovat a až poté se pokusit o postup zpět do extraligy.

„Mým hlavním přáním, a dost možná i podmínkou pro převod akcií, byly záruky, že noví vlastníci budou mít chuť poprat se s aktuální situací a hlavně budou mít ambice vrátit Piráty co nejdříve zpátky do extraligy. A zatímco pro pana Soukupa se některé věci zdály jako neřešitelné, ostatní partneři to vidí jinak,“ řekl Veverka.

Noví majitelé jsou podle něj připraveni převzít veškeré závazky a okamžitě začít pracovat na zajištění nové sezony. „A na jejím konci by rádi bojovali o návrat do nejvyšší soutěže,“ podotkl Veverka a uvedl, že akcie přenechá za symbolickou cenu.

Soukup v rozhovoru pro Livesignal TV uvedl, že v minulých týdnech klub řídil na základě plné moci a následně mělo dojít k převzetí akcií, což se ale nestalo. „Po měsíci a půl mi byla plná moc odvolána. Proč nebyly změny učiněny, netuším. Nic tomu nebránilo, stačilo, aby se svolala členská schůze,“ uvedl Soukup, který se také snažil klub zachránit ve spolupráci s místními podnikateli.

„Chtěli jsme a chceme zachránit chomutovský hokej, zachránit mládež, aby se tady hokej hrál. Bude záležet na tom, jak budeme držet při sobě a jestli se dohodneme na všech podmínkách. Na principech. Tvrdím, že dnes se tvoří budoucnost chomutovského hokeje,“ řekl Soukup. V diskuzi pod rozhovorem na facebooku poté uvedl, že problémem byly dluhy, které odmítl převzít. „Můj předpoklad byl jiný než realita. Výši závazků nesdělím. Moje působení dnes v Pirátech skončilo,“ řekl MfDnes.