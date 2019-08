Nová éra Chomutova v 1. lize: patrioti koupili dluh, zůstaly dvě opory | iSport.cz

Megalomanská éra skončila, definitivně. Vize, kterou razil Jaroslav Veverka, je pryč. Nadupat tým jmény, za každou cenu urvat extraligu, a tam se postupně zařadit k mocným? Plány, jež se rozhořely v obří malér. Zbyly jenom obrovské dluhy. Vysoké smlouvy si postupně vysloužili Vladimír Růžička, Roman Červenka, Michal Vondrka nebo Ján Laco. Piráti uměli nalákat hvězdy. Teď je čeká po čtyřech letech zase první liga. Už bez hvězd.

Zůstaly jenom jméno, logo a nadstandardní zázemí. „Je to úplně nový tým od vedení až po hráče. Já jako nový trenér chci hrát nový systém. Bude to chvíli trvat, ale pevně věřím, že sezona bude úspěšná,“ věří Martin Štrba, bývalý útočník, který si ve Spartě kdysi dobře rozuměl s Petrem Tonem. V Chomutově dostal šanci vést tým dospělých. Láká na ofenzivní a agresivní styl. Kývl přitom na nabídku ještě ve chvíli, kdy od rodiny Veverkových měl Piráty převzít místní podnikatel Milan Soukup. Když zjistil, jak velkou díru plnou dluhů by musel zasypat, cukl.

Novým vlastníkem je tak skupina sedmi podnikatelů, která si říká patrioti. Štrba prý nepanikařil. „Všechno mělo nějaký průběh. Věřil jsem, že všechno dopadne ku prospěchu Chomutova. Nakonec klub teď vede skupina místních lidí, jež se domluvila. Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo,“ vypráví nový chomutovský trenér.

Oficiálně měli vlastníci podíl dostat za symbolickou jednu korunu. K němu ale zdědili i dluh, který by se měl podle informací Sportu pohybovat nad hranicí 30 milionů korun. Musí se tedy vypořádat se závazky, za něž by v Karlových Varech zvládli odehrát kompletní extraligový ročník.

Kádr Pirátů se po sestupu z nejvyšší soutěže výrazně změnil. Prakticky platí, že kdo měl ruce, nohy a pohledávky vůči klubu, zmizel. Z klíčových postav zůstali jen útočníci Jakub Sklenář a Marek Tomica. Nevypařili se ale jenom veteráni a hráči s minulostí. Odešli i nejproduktivnější hráči z juniorky, i když pravda, nejsou pryč všichni. Z talentovaných hráčů zůstal třeba devatenáctiletý brankář Dominik Pavlát, který si zachytal v minulé sezoně extraligu dospělých. „Věřil jsem, že vedení přivede nové hráče, že to tady bude zase šlapat a dlouhodobě fungovat,“ řekl klubovému webu.

Stará parta má na Piráty smíšené vzpomínky. „Už to neřeším, i když jsem samozřejmě rád, že jsem byl součástí týmu, který udělal nějaký výsledek,“ vzpomněl Vladimír Růžička mladší na semifinále extraligy 2017. „Samozřejmě, poslední rok nebyl dobrý, ale už to šlo spíš o určité vyústění problémů, které v klubu trvaly tři roky. Nebyla to otázka jenom jednoho měsíce, že nedostanete jednu výplatu. Tři roky se furt řešilo, že vám dluží víc než jednu výplatu, a to člověka prostě už nebaví. Otravuje vám to jak normální život, tak život v kabině. Ale už to neřeším,“ mávl rukou útočník, jenž se upsal Spartě.

Současný Chomutov bude jiný, velké nákupy nečekejte. „Vize je, aby se sem vrátili zase odchovanci a dostali prostor mladí kluci. I když jenom na mladé hrát samozřejmě nejde, to nám je jasné. Noví majitelé nám dali nějaký budget, a podle něj všechno skládáme a domlouváme. Pozitivní je, že hodně hráčů sem chtělo jít, měli zájem hrát za Chomutov. Budeme konkurenceschopní, věřím tomu,“ těší se na sezonu Martin Štrba.

Piráti potřebují nakazit město. Ideální scénář je, že se jim povede něco jako v Českých Budějovicích, kdy se plní tribuny, fanoušci nechodí na soupeře, ale na klub, který je jejich. Cítí to tak. A postupně se vezme zase útokem extraliga. Jen asi jinak, než tomu bývalo za vlády rodiny Veverkových, jež do kádru hrnula miliony, když fungoval jejich byznys v těžebním průmyslu. „Je tady přímý postup, takže bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se to hned povedlo. S takhle nastavenými pravidly je asi o něco lehčí jít nahoru než dřív přes baráž. Ale buďme skromní, musíme mít postupné cíle,“ vybízí Štrba.