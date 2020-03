Žumpa! Dopita v Porubě tvrdě pálil do sudích: Ovlivněné utkání! | iSport.cz

"S naším výkonem jsem celkem spokojený, ale ta žumpa... Je šílené, jak dokážou dva lidi, respektive čtyři, ovlivnit celý zápas. Oni by měli hokeji udávat nějakou tvář. Ale jestli budou pískat tímto stylem, tak se český hokej nikam nepohne. Nikam. To byla ukázka, jak si dva lidé dělají na ledě, co chtějí. Vůbec nerespektují nějaký hokej, nějaké zákony, nějaké fauly. Vymýšlejí si tresty a naopak nepískají, co mají. Prostě ovlivněné utkání. Měli by pískat to, co vidí. Už jsem se setkal s tím, že soupeř byl vyloučen dvakrát, tak teď budete vy. Pokud bude český hokej směřovat tímto stylem, tak se nikam nemůžeme posunout. Nechci srážet Porubu, ale my jsme hokejovější mančaft, snažíme se hrát hokej. Pokud budou proti nám takhle hrát, tak si budou myslet, jak hrají dobře, ale bohužel obrázek českého hokeje bude přesně takový, jaký je. To není hokej, to je sumo! Samá držení. Chceme, aby se náš hokej někam posouval, byl útočnější a pro fanoušky zajímavější, ale tímto stylem to prostě nejde. Někdo jde dvakrát ven a dost, pak jde zase soupeř. Takhle si rozhodčí korigují utkání, aby byla vyloučení 6:5 nebo 8:7 místo toho, aby bylo 14:2. Když si vezmu naše vyloučení, tak oni museli mít tak o deset trestů více. To není nic proti Porubě. To je věc rozhodčích, kteří udávají ráz českého hokeje."