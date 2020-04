Hokej v Ústí přišel o miliony! Silný sponzor couvl, hrozí pád z první ligy | iSport.cz

Na severu Čech se blýskalo na lepší časy, strach z pandemie koronaviru ale všechno ponořil do temna. Před novou sezonou měl k prvoligovému hokejovému klubu z Ústí nad Labem přijít nový sponzor, který by výrazně zvýšil týmový rozpočet. Zásah vyšší moci však tajemného investora donutila přehodnotit situaci a z podpory ústeckého mužstva vycouvat. Slovan tak místo budování ambicióznějšího kádru musí vyřešit, jestli bude dál hrát v Chance lize, nebo půjde o soutěž níž. „Nedovedu si představit, že budeme 1. ligu hrát,“ řekl Jiří Zdvořáček, jednatel Ústí pro klubový web. (celý rozhovor si přečtěte ZDE<<<)

Na začátku února sice podal rezignaci, pro klub ale dále pracuje. Ústecký jednatel Jiří Zdvořáček svojí demisí chtěl dát impulz pro potencionální zájemce, kteří by chtěli vstoupit do Slovanu a zajistit ho na další sezonu. Jeden se skutečně ozval. Vedení ho nazvalo „tajemný klíčový sponzor“ a dohodlo se s ním na navýšení rozpočtu na 20 milionů korun oproti původní částce 14,5 milionu z minulé sezony. S novým sponzorem již byla podepsaná smlouva a všechno úsilí mohlo směřovat k přípravě nové sezony. Jenomže pak přišel smutný obrat.

„Zhruba před 14 dny se ozval sponzor, že z důvodu pandemie musí spolupráci přehodnotit. Jednali jsme intenzivně, jestli bude schopen dostát svých závazků, nebo ne. V pondělí ráno padlo rozhodnutí, že od toho odstupuje. Netvrdí, že je to konečná, ale pro letošek ano,“ prozradil Zdvořáček, který ač v demisi věnoval veškeré úsilí domluvám s investorem, který chtěl pro veřejnost zůstat anonymitě. Dva měsíce práce však přišly vniveč a zůstalo jen velké zklamání.

Slovanu, který před 12 lety nakoukl do extraligy, to obrovsky zkomplikovalo situaci a odcházející jednatel vidí následující období velice špatně. Víc peněz nedokáže zajistit a s těmi, kterými klub momentálně disponuje, nechce zahajovat další sezonu v první lize. „Jestli jsme loni měli 14 milionů jistých, tak na příští sezonu to tak není. Některé smlouvy skončily a kvůli pandemii bude řada věcí na vodě. Přihlásit se do 1. ligy musíme do 31. května, takže stále je ještě relativně dost času,“ řekl Zdvořáček, ale zůstává hodně skeptický.

Do další práce už nemá energii ani motivaci a tuší, že k 30. dubnu naplní avizovanou rezignaci. Ve vedení Slovanu by Zdvořáček zůstal jen v případě úspěšného získání tajného sponzora, který si kladl za podmínku, že v klubu musí zůstat. Tento scénář nevyšel, takže zklamaný funkcionář přenechává další jednání o budoucnosti ústeckého hokeje většinovým majitelům. Sám má „jen“ třináctiprocentní podíl.

„Většinu ve společnosti s ručením omezením drží mládež. A je na ní, jestli má v záloze někoho jiného, nebo zvolí 2. ligu. Za ty dva měsíce jsem neviděl jiné aktivity k tomu, aby se soutěž pro Ústí zachránila,“ přiznal Zdvořáček. Celou situaci tak ozřejmil hráčům, aby mohli jednat s ostatními kluby. Nechtěl čekat dva měsíce, než by přišel s pravdou ven. Mužstvo si toho cení. „Já do toho dal svoje jméno, řekl jsem vedení, že můj projekt ztroskotal. A že pokud je někdo jiný z Ústí osloví, nebude to už moje vize,“ vysvětlil pětačtyřicetiletý podnikatel.

Oproti ostatním klubům z Chance ligy a Tipsport extraligy, které strhávají či úplně ruší odměny pro hráče, Slovan své závazky dodrží. Zdvořáček ujistil, že platy za březen hráči již dostali a dubnové jsou připravené. „Jeden sponzor ještě má poslat poslední velkou částku. Sezonu jsme skončili ještě před koronavirem, v rozpočtu jsme play off neměli, byla by to vážně jen vychytralost. Hráči mají průměrný plat 25 tisíc, kdyby ho neobdrželi, dostali by se do existenčních problémů.“