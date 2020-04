Historky ze Vsetína. Husička na rovinu o hvězdách, koučích i odchodu | iSport.cz

V hokeji už se tři roky přímo nepohybuje. S vrcholnými představiteli klubů, sponzory či politiky je však Petr Husička dál v kontaktu. Moravu má obšlápnutou dokonale, manažersky pracoval pro Zlín, Třinec i Vítkovice. Největší slávu udělal doma na Valašsku. Vzpomínek má plno, mnohé nepublikovatelné. „Vsetín má genius loci,“ vypráví „Husa“ o zlaté éře.

Zajímá mě, jak to tehdy chodilo. Kdo vymýšlel, které hráče přivedete? Vy? Boss Roman Zubík?

„S něčím přišel Roman, s něčím já, trenéři, Olin Štefl. O spoustě jmen jsme se dohadovali. Třeba v případě Radima Raděviče. Horst Valášek (trenér) ho dost propagoval. Já jsem byl po nějakých zkušenostech proti. Trošku jsem ho znal. Věděl jsem, že problémy budou. A byly. V první lize byl Radim parádní, dával hromadu gólů. Ale už v baráži s oběma Hradci to nebylo ono. Zůstal přes přípravu a hned na začátku sezony jsme ho vyměnili za Radka Měsíčka. Ten tah se povedl.“

Vybavíte si, jak se povedlo nalákat kladenské hvězdy Pavla Pateru s Martinem Procházkou?

„Chtěli jsme Martina. Centrů jsme měli moc. Když jsme letěli z olympiády v Naganu, udělali jsme dohodu s Frantou Černíkem, že někdo musí být střízlivý. Takže jsme to já, Franta a Standa Neveselý nějakým způsobem hlídali. (úsměv) Přišel za námi Martin, vykládali jsme. On říká: Co kdybyste vzali i Patýse? Pak ho přivedl. Nebyl jsem si jistý. Když jsme se vrátili, Roman (Zubík) prohlásil, že jdeme okamžitě do toho. Ti dva chtěli být spolu. Pak už to bylo docela rychlé.“

Vzpomínám si, že se Patera po příchodu nějakou dobu trápil...

„Jen zpočátku. Takhle to měla spousta hráčů. Věděli jsme, že je neskutečný hokejista. Měli jsme v centru Dopitu, Brošáka (Michala Broše), Patýse. Galkin už byl na odchodu a rok předtím odešel Rosťa Vlach. Toho jsme pustit nechtěli.“

Ščerban nezapadl a měl vysoké nároky

Odešel překvapivě na Slovensko do provinční Skalice. Jak je to možné?

„Přijeli za mnou v Lexusu dva hoši ze Skalice. Jeden starosta, druhý majitel firmy Grafobal. Říkali: „Pane Husička, my bychom chtěli koupit Vlacha.“ Vysmál jsem se jim, že není na prodej.