Chomutov na hraně bankrotu! Klub je v insolvenci, situace je kritická | iSport.cz

Je to přesně měsíc, co chomutovský klub rozdal výpovědi všem svým hráčům starším 22 let. Už tehdy iSport.cz informoval, že nejčernější scénáře mluví o možném bankrotu Pirátů. K tomu se nyní možná opravdu schyluje. „Jsme v insolvenci. Nechceme se ale vzdát, chceme bojovat a hokej ve městě udržet,“ řekl pro iSport.cz předseda a statutární ředitel klubu Adam Zwettler. Severočeský tým kosí dluhy z minulých let, současná situace přisypala další sůl do otevřené rány klubu.

Když se v hokejové branži zmíníte o Chomutovu, okamžitě všem naskočí finanční trable. Ty klub provází už řadu let. Před rokem Piráti zahučeli z extraligy o patro níž. Dlouhodobě neplnili závazky vůči hráčům a zadlužení jsou dodnes. Dluhy v plném rozsahu nesplatilo ani nové vedení skupiny sedmi podnikatelů, kteří podvyživený klub po pádu z nejvyšší soutěže převzali od rodiny Veverkových.

V uplynulém ročníku Chance ligy si Chomutov vedl solidně. Po základní části i následné části vítězů mu patřilo čtvrté místo. Měli jisté čtvrtfinále, pak bylo ale play off zrušeno. Vinou pandemie koronaviru postihly všechny kluby finanční potíže. Začalo snižování platů, propouštění. Nejradikálnější byli právě Piráti, kteří ukončili smlouvy všem hráčům starším 22 let, tedy prakticky kompletnímu „A“ týmu.

Od té chvíle uběhl přesně měsíc. Situace se posunula. Bohužel pro klub směrem k horšímu. „Piráti Chomutov jako akciová společnost jsou v insolvenci, konkurzu. Některé věci, které jsme z minulosti obdrželi, neplatily. Chtěli jsme mít dopředu zajištěné finance, což se ale nepovedlo. Zatím pořád chceme hledat cestu, aby se mohlo pokračovat. Nechceme to vzdát, ale teď bohužel nemůžeme říct, jestli se nám to povede, nebo ne,“ přiznal pro iSport.cz ředitel klubu a člen zapsaného spolku spolumajitelů Adam Zwettler.

„Klubu došly peníze, je na dně. Nezvládají platit pohledávky z minulosti a také současným hráčům stále dluží výplaty za leden i únor,“ řekl iSportu dobře informovaný zdroj. Že Piráty kosí staré dluhy přiznal i Zwettler. „Je to tak. Dobíhají nás dluhy, a hlavně příjmy, které měly být údajně předjednané, tak naplatily, což byla zásadní část. Probíhají jednání s městem i partnery, ale výsledek není hotový, takže nemáme v tomhle směru co zveřejnit.“

Ve hře může být v rámci záchrany klubu i prodej licence na Chance ligu. Tu klub stále vlastní. „Licence je pořád zapsaná na klubové číslo. Aby ale mohla dál fungovat, je potřeba vyplatit závazky všem klubovým subjektům, což se zatím nestalo. Máme plán, že pokud ty peníze seženeme, budeme řešit platové kalendáře, aby se nastavily jiným způsobem, než doteď fungovaly. Nejde jen o dluhy hráčům za uplynulou sezonu, ale také o peníze za minulé sezony pro bývalé hráče. Minulost nás v tomhle hodně tíží,“ hlesl Zwettler.

Zároveň narovinu přiznal, že i pokud by se klubu podařilo přečkat kritické léto, příští sezonu by stále hráli hlavně o přežití. „I kdyby se pokračovalo, chtěli bychom klub postavit na mladých hráčích. Ambice by nebyly vysoké, chtěli bychom to hlavně ustát a úplně nepadnout,“ dodal bez vytáček muž, který se ředitelem stal z fanouška. Ke klubu má citový vztah a nechce ho nechat padnout.

Web iSport.cz zároveň oslovil i sportovního manažera Pirátů Ivana Humla. Bývalý vynikající hokejista reagoval na přímý dotaz ohledně možného bankrotu klubu takto: „Nedokážu říct, jak blízko to je. Já jako sportovní manažer se snažím dělat maximum, aby tahle situace nenastala, ale popravdě tolik ovlivnit to nemůžu. Klub má pořád velké dluhy z minulých let, i když se jich novým majitelům povedlo spoustu umořit. Není to ale jednoduché. Probíhají nějaká jednání s městem, s partnery… je to ale všechno složité. Současná situace, která se ve světě děje, tomu pak vůbec nenahrává. Spíš naopak, situace je kritická.“

Huml také přiznal, jak ho současný stav deptá. „Je to strašně těžké, protože vůbec nevíme, na čem jsme. Je to denně hlavně spousta telefonátů s hráči, kteří by chtěli vědět, jak to vypadá. Nemám pro ně ale bližší informace, než jsem řekl vám. Všichni můžeme jen čekat, je to ale hrozně nepříjemné. Doufám, že se hokej v Chomutově povede zachránit, i když to bude hodně těžké,“ doplnil manažer, který v této funkci pracuje teprve od letošního února.