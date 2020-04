Řezníček se ohradil proti Schönovi: Lži! Ráno jsem mu položil telefon... | iSport.cz

Ředitel extraligy Josef Řezníček se ohradil proti obviněním předsedy představenstva královéhradeckého Mountfieldu Miroslava Schöna. Ten napadl kroky, po nichž svazová arbitráž rozhodla, že výpovědi smluv Petra Šidlíka a Lukáše Žejdla jsou neplatné. Šéfa soutěže obvinil z neférového jednání, tvrdí, že klub nebyl informován a nemohl se k návrhům vyjádřit. „Je to lež,“ brání se Řezníček, který je zároveň členem smírčí komise. Co si o kauze myslíte vy? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Miroslav Schön se cítí znechucen vaším jednáním, nařkl vás z nekalých úmyslů. Návrh na vyjádření ke smírčímu řízení jste podle něj poslal schválně na špatnou e-mailovou adresu. Co odpovíte?

„Obvinění odmítám. Jak v případě Šidlíka, tak Žejdla šlo o naprosto standardní návrh od právního zástupce hráčské asociace, jejímž prostřednictvím hráči podnět k arbitráži podávají. Posílali jsme to na klub, který je v tomhle pro nás partnerem. Dokonce to odešlo na dvě adresy, na generálního manažera a kancelář klubu. K Šidlíkovu případu se vyjádřil právní zástupce klubu a zaslal plnou moc. K Žejdlovi se nevyjádřil nikdo.“

Takže tvrzení, že klub nebyl informován, považujete za nepravdivá?

„Ano, je to lež. Pan Schön mě obviňuje, že jsem něco zamlčel. Samozřejmě mě to zaskočilo. Hned ráno mi volal a nemluvil se mnou úplně nejslušněji. Položil jsem mu telefon, na tohle nejsem zvyklý. Všechno jsou to jen nějaké smyšlenky, lež na lež. Nebylo v tom nic nestandardního. A že jim ta informace na klub přišla, nemůžou zpochybnit, protože pošta je dokladovatelná. My v takových případech od klubu chceme, aby nám buď odpověděl, nebo k tomu dodal vyjádření prostřednictvím právního zástupce, který od něj dostane plnou moc. To se však nestalo.“

Šéf Mountfieldu si stěžoval, že klub neobdržel ani odůvodnění verdiktu smírčí komise o neplatnosti výpovědí hráčských smluv…

„Odůvodnění se neposílá. Čeká tady dost precedentních případů i v jiných klubech. Jako smírčí komise jsme se výpověďmi smluv asi třikrát zabývali, během týdne jsme to dali dohromady a následně vydali pouze výrok o rozhodnutí. To je z právního hlediska normální, standardní věc. Pak se vypracovává odůvodnění, o které se postará právní zástupce svazu. Hotové by mělo být do týdne.“

Jak si tedy vysvětlujete, že je vám to vyčítáno, když jde o běžný postup, jak říkáte?

„Zase je to buď neznalost, nebo to prostě nechápu. Ale já se nebudu snižovat k tomu, abych pana Schöna urážel přes noviny.“

Šéf Mountfieldu se domnívá, že jde možná o vaši pomstu za někdejší neposlušnost ohledně Ligy mistrů. Může to spolu souviset?

„Prošel jsem si všechna jednání a telefonáty kolem CHL z té doby. Určitě to není žádná odveta, protože bych v téhle funkci nemohl působit. Navíc s extraligou to vůbec nijak nesouvisí. Je to výmysl pana Schöna.“

Naznačil jste, že případů výpovědí bylo víc. Kolik jich tedy je?

„Měli jsme zprávy, že Hradec Králové rozdal výpovědi pěti hráčům, k nám se však dostaly jen dva návrhy. Šidlík a Žejdl, to bylo všechno. Ostatní to buď nepodali, nebo čekali na nějaké precedentní rozhodnutí, což měl přinést právě verdikt k Šidlíkovi se Žejdlem.“

Rozhodnutí smírčí komise je konečné, bez možnosti odvolání. Majitel hradeckého klubu s ním nesouhlasí. Může se bránit soudní cestou, jak tvrdí?

„V řádech ČSLH stojí, že jde o konečné rozhodnutí. To by mělo být akceptováno. A pokud není, může řídící orgán, tedy výkonný výbor, přistoupit k sankcím, které opět vymezují řády.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE